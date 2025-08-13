Μαζί με την Ελλάδα και η Ισπανία ζει ένα ακόμη εφιαλτικό 24ωρο με πολλαπλές εστίες δασικών πυρκαγιών από τη Γαλικία μέχρι την Καστίλλη και Λεόν και την Εστρεμαδούρα.

Το επίκεντρο της κρίσης είναι η επαρχία Ουρένσε, όπου οι φλόγες διέκοψαν εκ νέου τη σιδηροδρομική υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Γαλικίας (οι συρμοί από Μαδρίτη τερματίζουν στη Θαμόρα, από Γαλικία στην Ουρένσε), ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για συνολικά 9.500 εκκενωμένους και τουλάχιστον επτά σοβαρά τραυματίες (τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση) σε Λεόν και Θαμόρα. Στη Θαμόρα καταγράφηκε και ο θάνατος ενός εθελοντή που επιχειρούσε στο μέτωπο του Molezuelas de la Carballeda.

Μόνο στη Γαλικία έχουν καεί πάνω από 11.500 εκτάρια — κυρίως στην Ουρένσε — με ορισμένες εστίες να παραμένουν εκτός ελέγχου παρά τη μαζική κινητοποίηση εναέριων και χερσαίων δυνάμεων.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες (ξηρές καταιγίδες, ριπές ανέμου) δυσχεραίνουν την κατάσβεση και ευνοούν τα «άλματα» της πυρκαγιάς, ενώ τοπικές αρχές προχώρησαν και σε οδικές διακοπές για λόγους ασφαλείας.

Στη Βαλένθια, η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ζήτησε την επέμβαση της Στρατιωτικής Μονάδας Εκτάκτων Αναγκών (UME) για το μέτωπο στην Τερέσα ντε Κοφρέντες, αναβαθμίζοντας το σχέδιο κινδύνου πυρκαγιών σε Επίπεδο 2 και κινητοποιώντας πολυάριθμα εναέρια και χερσαία μέσα. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από ανάφλεξη που αποδίδεται σε κεραυνό, χαρακτηριστικό του ασταθούς καιρού που συνοδεύει την παρατεταμένη ζέστη.

Στη διδυμική εστία Molezuelas–Castrocalbón στα όρια Θαμόρα–Λεόν, οι εκκενώσεις επεκτάθηκαν σε νέα χωριά, με μεταφορά πληθυσμού σε χώρους φιλοξενίας στη Λα Μπανιέθα και την Αστόγα. Η διαρκής μεταβολή του μετώπου δημιουργεί «αναπνοές» επιστροφής αλλά και αιφνίδιες νέες απομακρύνσεις, που προκαλούν σημαντική πίεση σε διασώσεις, υγειονομική φροντίδα και logistics.

Πέρα από την επιχειρησιακή εικόνα, η μεγάλη εικόνα είναι καθαρή: καύσωνας πολλών ημερών και ισχυροί άνεμοι σκληραίνουν τη συμπεριφορά της φωτιάς, ενώ θύσανοι ξηρής βλάστησης και το ανάγλυφο ευνοούν την ταχύτατη εξάπλωση.

Το φετινό κύμα δεν είναι μεμονωμένο ισπανικό φαινόμενο, αλλά εντάσσεται σε ευρωπαϊκή γεωγραφία κινδύνου, με ειδικούς να ζητούν πιο επιθετικά μέτρα πρόληψης (καθαρισμοί, αντιπυρικές ζώνες γύρω από οικισμούς, καλύτερη διαχείριση καυσίμων υλών) και ανθεκτικές υποδομές.

Για τις επόμενες ώρες, προτεραιότητα παραμένει η προστασία ζωών και κρίσιμων υποδομών: απομάκρυνση πληθυσμού όπου απαιτείται, διατήρηση εναλλακτικών μεταφορών σε τμήματα με διακοπή του σιδηροδρόμου και στενή παρακολούθηση των μετώπων που απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Με το θερμικό φορτίο υψηλό και την καταιγιδογενή ηλεκτρική δραστηριότητα να συνεχίζεται, οι αρχές προειδοποιούν ότι το ρίσκο νέων αναζωπυρώσεων παραμένει αυξημένο.

Στο μεταξύ, η καταγραφή ζημιών σε δάση, κτηνοτροφία και τουρισμό θα ανοίξει ξανά τη συζήτηση για χρηματοδοτήσεις αποκατάστασης και για μόνιμη αναβάθμιση της πρόληψης στις περιφέρειες που πλήττονται επαναλαμβανόμενα.