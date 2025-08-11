Οι ακραίες θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι στη βόρεια Ισπανία προκαλούν σοβαρές δασικές πυρκαγιές, με τις αρχές να κάνουν λόγο για «πύρινους στροβίλους» που απειλούν κατοικημένες περιοχές και οδηγούν στην εκκένωση εκατοντάδων σπιτιών κοντά σε εθνικό πάρκο που έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Περίπου 800 άτομα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους σε έξι χωριά, στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας Καστίλη και Λεόν, καθώς οι φωτιές εξαπλώνονται με επικίνδυνη ταχύτητα.

Οι κάτοικοι της πόλης Κονγκόστα δίνουν έναν αγώνα επιβίωσης, χρησιμοποιώντας λάστιχα κήπου για να ρίξουν νερό σε σπίτια, δέντρα και δρόμους, προσπαθώντας να περιορίσουν τις φλόγες που ήδη έχουν καταστρέψει δύο κτίρια. Παράλληλα, η αστυνομία τους προειδοποιεί να είναι έτοιμοι για άμεση απομάκρυνση.

Εκκενώσεις και επιχειρησιακές δυσκολίες

Η κατάσταση δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο, καθώς ο πολύ πυκνός καπνός που καλύπτει την περιοχή καθιστά αδύνατη την επέμβαση των πυροσβεστικών αεροσκαφών, αφήνοντας το έργο της κατάσβεσης αποκλειστικά στα επίγεια μέσα.

«Υπάρχουν ήδη αρκετά σπίτια που έχουν καεί, δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε. Είμαστε εντελώς ανυπεράσπιστοι και μας έχουν εγκαταλείψει», δήλωσε η Ευανγκελίνα Περάλ Ντελγάδο, κάτοικος της Κονγκόστα, συνοψίζοντας την απελπισία των πολιτών.

Φυσικά φαινόμενα και υποψίες εμπρησμού

Σύμφωνα με τον Χουάν Κάρλος Σουάρες-Κινόνες, επικεφαλής περιβάλλοντος στην τοπική κυβέρνηση, η χθεσινή εκτίναξη της θερμοκρασίας δημιούργησε στροβίλους φωτιάς κοντά στο εθνικό πάρκο Las Medulas, αναγκάζοντας τις δυνάμεις πυρόσβεσης να αποχωρήσουν προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Όπως εξήγησε ο ίδιος: «Όταν οι θερμοκρασίες φθάνουν στους 40 βαθμούς Κελσίου σε μια κλειστή κοιλάδα και η φωτιά συναντά περισσότερο οξυγόνο, δημιουργούνται πύρινοι στρόβιλοι που μετατρέπουν την κατάσταση σε πραγματική απειλή».

Το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που μαστίζει την Ισπανία συνεχίζεται, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 42 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Ορισμένες από τις πυρκαγιές ενδέχεται να προκλήθηκαν από φυσικά αίτια, όπως κεραυνούς. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η πλειονότητα των εστιών οφείλεται σε εμπρησμό, ένα φαινόμενο που ο αρμόδιος αξιωματούχος χαρακτήρισε ως «περιβαλλοντική τρομοκρατία».

Δραματική η κατάσταση και στην Πορτογαλία

Παρόμοιο σκηνικό επικρατεί και στη βόρεια Πορτογαλία, όπου περίπου 700 πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν πυρκαγιά κοντά στην πόλη Τρανκόσο, 350 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λισαβόνας.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, φέτος έχουν ήδη καεί 520.000 στρέμματα στην Πορτογαλία, δηλαδή το 0,6% της επικράτειας της χώρας — αριθμός αυξημένος κατά 100.000 στρέμματα σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2006-2024