Υπό έλεγχο τέθηκε η καταστροφική δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Τρες Κάντος, κοντά στη Μαδρίτη, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των περιφερειακών αρχών της ισπανικής πρωτεύουσας. Η πυρκαγιά προκάλεσε τραγικό απολογισμό, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ 180 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κοινότητας της Μαδρίτης, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιμετώπιση και τελική υιοθέτηση ελεγχόμενης κατάστασης στη φωτιά.

Ιδιαίτερα τραγικός υπήρξε ο θάνατος ενός άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Λα Παθ, μετά από εκτεταμένα εγκαύματα που κάλυπταν το 98% του σώματός του, όπως επιβεβαίωσε η ανακοίνωση της περιφέρειας.

Η είδηση συγκλόνισε την τοπική κοινωνία. «Λυπάμαι βαθύτατα για τον θάνατο του άνδρα που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη δασική πυρκαγιά του Τρες Κάντος», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Κοινότητας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.

Η πυρκαγιά κατέκαψε περιοχή άνω των 10.000 στρεμμάτων στο προάστιο Τρες Κάντος, βόρεια της πρωτεύουσας.

Επιδείνωση των συνθηκών λόγω καύσωνα

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET), τις τελευταίες ημέρες στη χώρα καταγράφεται παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές αναμένεται να αγγίξουν ακόμη και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Η αυξημένη θερμοκρασία σε συνδυασμό με την ξηρασία δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Η Μεσόγειος σε αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών

Επιστημονικές μελέτες επισημαίνουν ότι τα θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια εντείνουν τον κίνδυνο για συχνότερες και πιο καταστροφικές πυρκαγιές στη Μεσόγειο. Όπως υπογραμμίζεται, όταν ξεσπάσει πυρκαγιά, η παρουσία ιδιαίτερα ξηρής βλάστησης και οι έντονοι άνεμοι ευνοούν την ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς, προκαλώντας φαινόμενα όπως ανεξέλεγκτη φλόγα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, «πύρινους στροβίλους».