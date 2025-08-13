Ένας 35χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του και πολλοί άνθρωποι νοσηλεύονται, καθώς η πύρινη λαίλαπα συνεχίζει να κατακαίει μεγάλες εκτάσεις στην Ισπανία, με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων και των ακραίων θερμοκρασιών.

Τουλάχιστον έξι μεγάλες πυρκαγιές παρέμεναν εκτός ελέγχου την Τετάρτη, αναγκάζοντας πάνω από 5.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μπροστά στην απειλή των φλογών.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, ο άτυχος πυροσβέστης σκοτώθηκε ενώ επιχειρούσε να ανοίξει αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή της Καστίλλης και Λεόν, στη βόρεια Ισπανία, όταν παγιδεύτηκε από τη φωτιά.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις τη Δευτέρα ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του, όταν τυλίχθηκε στις φλόγες το αγρόκτημα όπου εργαζόταν, στα περίχωρα της Μαδρίτης.

Με πληροφορίες από Reuters