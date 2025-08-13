Όσα συνέβησαν τελευταία με το γηπεδικό, με κάνουν ν΄ αναλογίζομαι τι θα έκανα αν στην θέση μας βρισκόταν η ΑΕΚ. Με την οποία οι ανοιχτοί λογαριασμοί από το 2018 δεν θα κλείσουν ποτέ, οπότε η ανάγκη εκατέρωθεν «πειράγματος» θα υφίσταται εσαεί.

Αν δηλαδή ο δικός της Ερασιτέχνης έκανε πάσης φύσεως λαδιά στον Μελισσανίδη, για χάρη κάποιου κατελθόντα εκ των ουρανών.

Ο οποίος Μελισσανίδης, σημειώστε πως άφησε την ομάδα του να υποβιβαστεί στην Γ, για να απαλλαγεί από τα χρέη της.

Σε αντίθεση με τον Σαββίδη που δήλωσε εξ΄αρχής πως τα χρέη του ΠΑΟΚ είναι και δικά του και τελικά τα πλήρωσε.

Ακόμα κι ο Ηλιόπουλος να ήταν στη θέση του, δεν θα άλλαζε κάτι.

Με τα λάθη και τις παραφωνίες του, ο άνθρωπος έχει βάλει ένα σκασμό λεφτά.

Πως θα τον απέκλεισες έστω και με…εύσχημο τρόπο, στερώντας του δικαιώματα που κατοχύρωσε με πράξεις;

Και πως μπορείς να είσαι τόσο χοντρόπετσος, επιμένοντας να υποδύεσαι το ρόλο του ουδέτερου αναποφάσιστου και μάλιστα τόσο άγαρμπα;

Με δεδομένη την κλίση μου στην σάτιρα και πρόχειρους υπολογισμούς, υπολογίζω πως θα ανέβαζα τουλάχιστον τρία blog ημερησίως, σε σημείο να ξεχάσω πως εδώ υπάρχω για να ασχολούμαι κατά βάσει με ΠΑΟΚ.

Δυστυχώς δεν γίνεται να βαδίσουμε στα χνάρια του ο ΑΣ, παίζοντας κρυφτό.

Η κατάντια του σωματείου αποτυπώνεται στην κεντρική εικόνα του κειμένου, που περικλείει όσα έγιναν την περασμένη Δευτέρα.

Με έναν πρόεδρο σε έξαλλη κατάσταση να μιλάει κραδαίνοντας μπουκάλι νερού και να καταγγέλλει απειλές που δεν υπήρξαν ποτέ.

Αφού έχει ξεκαθαρίσει κατά τον πρόλογό του βέβαια, πως δεν θέλει να διχάσει.

Κι όλα αυτά, έχοντας δίπλα του κάποιον πρωτοεμφανιζόμενο αγνώστων στοιχείων, να τον καπελώνει και να επιδίδεται σε γεωπολιτικές αναλύσεις.

Πάλι καλά που έχει αποσυρθεί από τα τηλεοπτικά δρώμενα ο Δημοσθένης Λιακόπουλος, γιατί θα εμπνεόταν από περισσότερες πηγές.

Μαζί με τα υπόλοιπα θα ακούγαμε πως ο Ιβάν Σαββίδης είναι απεσταλμένος των Νεφελίμ κι ευτυχώς υπάρχει ο προερχόμενος από τους Ελοχίμ Ησαΐάδης, για να μας προστατεύσει από την καταστροφή.

Φανταστείτε τώρα κατά την διάρκεια εξαγγελιών στη ΔΕΘ για επιδοτήσεις στο ρεύμα, ο πρωθυπουργός να καπελωνόταν από κάποιον ομοτράπεζο, Νεοδημοκράτη youtuber.

Ο οποίος θα αράδιαζε ιστορίες για τον Αλεσάντρο Βόλτα, δημιουργό της πρώτης πηγής συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος το 1800…

Επιστρέφοντας στα δικά μας, δίπλα στο τρομερό δίδυμο βρισκόταν η νομική σύμβουλος που απεφάνθη πως το μνημόνιο είχε συνταχθεί μονομερώς!

Όπως κάθε ΠΑΕ έτσι και ο ΠΑΟΚ, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Για πρόσωπο μιλάμε, όχι για τη Λερναία Ύδρα με τα πολλά κεφάλια.

Όταν ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου προτείνει μνημόνιο, φυσικό είναι να έχει συνταχθεί μονομερώς.

Όπως μονομερώς έχουν συνταχθεί και τα συμφωνητικά που προτείνει ο ΑΣ σε προπονητές και αθλητές των τμημάτων του.

Φαίνεται οξύμωρο, αλλά νοστάλγησα τον πρώην πρόεδρο Θανάση Κατσαρή, άσχετα αν εκείνος άναψε την σπίθα όσων ζούμε σήμερα. Σπίθα που έγινε φωτιά και είναι ζήτημα χρόνου να εξελιχθεί σε πυρκαγιά.

Πανέξυπνος, διορατικός και πάντα πράος ο κυρ. Θανάσης, ήξερε να οσφραίνεται καταστάσεις πριν οι υπόλοιποι πάρουν την πρώτη δόση μυρωδιάς.

Γι αυτό και κατάφερε να επιβιώσει τρεις δεκαετίες σε περιβάλλον που οι ομόλογοί του την περνούσαν «ζωή και κότα», έχοντας στήριξη των ΠΑΕ τους.

Σε αντίθεση με εκείνους, αυτός έτρεχε να προφυλάξει και την ΠΑΕ από νύχια Μπατατούδηδων, Γούμενων, Καμπάνηδων και Σαχπατζίδηδων.

Στα 30 αυτά χρόνια, η φήμη πως ο Κατσαρής ήταν έτοιμος να τα βροντήξει λόγω κούρασης, κυκλοφορούσε τακτικά.

Ουδέποτε τη θεώρησα προσχηματική, μέχρι την έλευση του Σαββίδη, ο άνθρωπος ανέβαινε καθημερινά την κορυφή του Όρους Σινά.

Παραιτήθηκε τώρα όμως, όταν και αντιλήφθηκε πως δεν θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει στον θίασο που απολαύσαμε την Δευτέρα.

Αν και ίδιος ξεκίνησε την παραγωγή κάνοντας το deal με τον Μυστακίδη, κατάλαβε πως δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής.

Και θα ήταν αναγκασμένος να παραστήσει τον δήθεν σκεπτικιστή αναποφάσιστο που δίνει προτεραιότητα στον Σαββίδη, ενώ έχει δώσει ήδη τα χέρια με τον Μυστακίδη.

Ηθικός αυτουργός μεν απέφυγε όμως να υποτιμήσει τη νοημοσύνη μας, παριστάνοντας την σκιά πίσω από το σεντόνι, με την κυβέρνηση να κρατά τις σούστες.

Κι επειδή η συνέχεια θα τον εξέθετε περισσότερο, άφησε κενή την θέση του μπερντέ.

Αντ΄αυτού εμφανίστηκαν κάτι ωρυόμενοι τύποι, που Αύγουστο μήνα προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι πρέπει να κατεβάσουμε τα χειμωνιάτικα από τα ντουλάπια, γιατί έξω χιονίζει.

Κι αν τους έλεγες ότι ο κόσμος βρίσκεται στις παραλίες, θα κράδαιναν μπουκάλι, φωνάζοντας πως υποχρεούσαι να βάλεις ζακέτα, επειδή είναι η μάνα σου και ενδιαφέρεται για το καλό σου.

Αυτή είναι η κατάντια λοιπόν, τα δυο μεγάλα παιδιά όπως η ΠΑΕ και η ΚΑΕ να προοδεύουν να αποτελούν σημείο αναφοράς και να βλέπουν τη μάνα τους να γελοιοποιείται, εκθέτοντας όλη την οικογένεια…