Τραγωδία σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής κοκ κοντά στο Πίτσμπεργκ των ΗΠΑ, όταν έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον δύο εργαζομένων και τον τραυματισμό δέκα ακόμη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία.

Το δυστύχημα συνέβη στις εγκαταστάσεις της Clairton Coke Works, που ανήκουν στην αμερικανική χαλυβουργία US Steel, περίπου 25 χιλιόμετρα από το Πίτσμπεργκ. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας της κομητείας Αλεγκένι, η έκρηξη εκδηλώθηκε στο εσωτερικό τμήμα των υποδομών, όπου βρίσκονται οι μπαταρίες παραγωγής κοκ.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης που έφτασαν άμεσα στο σημείο επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός εργαζομένου, ενώ ο εντοπισμός του δεύτερου θύματος απαίτησε «εντατικές» προσπάθειες.

Επιχειρήσεις διάσωσης και προσπάθειες στήριξης των τραυματιών

Ένας τρίτος εργαζόμενος, ο οποίος είχε κηρυχθεί αρχικά αγνοούμενος, κατάφερε να διασωθεί και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι εννιά τραυματίες μεταφέρθηκαν επίσης σε νοσοκομεία της περιοχής με τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας.

Σε δήλωσή του, ο γενικός διευθυντής της US Steel, Ντέιβιντ Μπέριτ, ανέφερε: «Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές στην έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος και θα δημοσιοποιήσουμε περισσότερα στοιχεία μόλις είναι διαθέσιμα». Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της ασφάλειας, σημειώνοντας: «Στις οικογένειες όσες επλήγησαν, οι καρδιές μας είναι μαζί σας και το έργο που επιτελούμε είναι σημαντικό και συχνά απαιτητικό, αλλά δεν πρέπει ποτέ, επ’ ουδενί, να εκτελείται παραμελώντας την ασφάλεια».

Κοκ: Ένα κρίσιμο υλικό για τη μεταλλουργία

Η μονάδα της Clairton Coke Works, τοποθετημένη πάνω στον ποταμό Μονονγκαχίλα, αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανική εγκατάσταση οπτανθρακοποίησης στις ΗΠΑ, με περίπου 1.300 εργαζόμενους, σύμφωνα με την εταιρεία, η οποία έχει πλέον εξαγοραστεί από τη Nippon Steel.

Το κοκ, γνωστό και ως οπτάνθρακας, είναι βασικό υλικό στη μεταλλουργία και ιδιαίτερα στη διαδικασία παραγωγής χάλυβα σε υψικαμίνους. Η καύση του χαρακτηρίζεται από ελάχιστη παραγωγή καπνού, γεγονός που το καθιστά απαραίτητο για την επίτευξη υψηλών προδιαγραφών ποιότητας στη μεταλλουργική βιομηχανία.