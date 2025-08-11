- Θεσσαλονίκη: Φρίκη προκαλεί η κατάθεση της 10χρονης που ασέλγησε πάνω της ο πατριός της – «Πάλευα να ξεφύγω από αυτόν,αλλά τον βοηθούσε η μητέρα μου που μου κρατούσε τα χέρια…»
- Κίνα: Nέο σούπερ trend βοηθάει τους ενήλικες να καταπολεμούν το άγχος τους με την… πιπίλα
- Θεσσαλονίκη: 92χρονος βρέθηκε νεκρός στη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης
Φρενίτιδα για τον χρυσό, ράλι της τιμής στις αγορές
Ο «πόλεμος» των δασμών που έχει κηρύξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με θύμα και την Ελβετία, εκτινάσσει την τιμή του χρυσού, εντείνοντας την τάση που προκαλεί η γεωπολιτική και οικονομική ανασφάλεια.
Η νέα «ντρίμπλα» της Apple αξίας 100 δισ. δολλαρίων
Η Apple ανακοίνωσε μια νέα επένδυση ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, ενισχύοντας τις προσπάθειές της να επαναφέρει σημαντικά τμήματα της παραγωγής της στο αμερικανικό έδαφος. Η κίνηση αυτή αποτελεί άμεση απάντηση στις πιέσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει την επιστροφή της κατασκευαστικής δραστηριότητας στον τόπο του και έχει ήδη απειλήσει την Apple […]
Τραμπ: Δασμοί 100% σε τσιπ και ημιαγωγούς που κατασκευάζονται εκτός ΗΠΑ
Σε ειδική εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη στρατηγική του σχετικά με τους δασμούς στις εισαγωγές, δίνοντας έμφαση σε ημιαγωγούς και τσιπ που κατασκευάζονται εκτός ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, προειδοποίησε για την ενδεχόμενη επιβολή δασμών 100% στα συγκεκριμένα τεχνολογικά προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό. Ο Τραμπ πρόσθεσε πως όποιες επιχειρήσεις έχουν […]
Αγωγή 10.000 ευρωπαϊκών ξενοδοχείων κατά της Booking.com για τη ρήτρα καλύτερης τιμής – Τι λέει η εταιρεία
Περισσότερα από 10.000 ευρωπαϊκά ξενοδοχεία έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της Booking.com στην έδρα της εταιρείας, το Άμστερνταμ, απαιτώντας αποζημιώσεις για ζημιές που, όπως ισχυρίζονται, προκλήθηκαν εξαιτίας της εφαρμογής των περίφημων ρητρών «καλύτερης τιμής» από τη δημοφιλή πλατφόρμα ηλεκτρονικών κρατήσεων. Οι εν λόγω ρήτρες –όπως αναφέρουν δημοσιεύματα – αποτελούν αντικείμενο συλλογικής νομικής αγωγής και έχουν […]