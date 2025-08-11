Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ θα μπορούσαν να φέρουν περισσότερες κινεζικές εξαγωγές και χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη. Σε ένα δυσμενές σενάριο, αυτή η πρόσθετη προσφορά και οι συνοδευτικές χαμηλότερες τιμές εισαγωγών θα μπορούσαν να μειώσουν τον πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ έως και 0,15 ποσοστιαίες μονάδες. Συγκεκριμένα, οι οικονομικοί αναλυτές της ΕΚΤ αναφέρουν ότι η νέα όξυνση στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική αναδιάταξη των παγκόσμιων εμπορικών ροών, με την Ευρωζώνη να αναδεικνύεται σε πιθανό αποδέκτη μεγάλου μέρους των κινεζικών εξαγωγών. Η αύξηση των δασμών από τις ΗΠΑ, που έφτασε έως και το 135% για τα κινεζικά προϊόντα, έχει ήδη μειώσει αισθητά τις εξαγωγές της Κίνας προς την αμερικανική αγορά, αναγκάζοντας πολλές επιχειρήσεις να στραφούν σε νέες αγορές, όπως η Ευρώπη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΚΤ, οι εισαγωγές από την Κίνα στην Ευρωζώνη θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 10% το 2026, προκαλώντας πτώση των τιμών εισαγωγής και κατ’ επέκταση πίεση στον πληθωρισμό των βιομηχανικών αγαθών. Η ενδεχόμενη μείωση της συνολικής πληθωριστικής πίεσης θα μπορούσε να φτάσει έως και το 0,15 της ποσοστιαίας μονάδας, με τις επιπτώσεις να διατηρούνται έως και το 2027.

Η ΕΚΤ αναγνωρίζει πέντε βασικούς παράγοντες που καθιστούν την Ευρωζώνη ευάλωτη στις μετακινήσεις του κινεζικού εμπορίου. Πρώτον, η ομοιότητα στη σύνθεση των κινεζικών εξαγωγών προς ΗΠΑ και Ευρώπη καθιστά την τελευταία φυσικό υποκατάστατο. Δεύτερον, η ισχυρή παρουσία κινεζικών προμηθευτών στις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες ευνοεί τη γρήγορη απορρόφηση επιπλέον προϊόντων. Τρίτον, οι κινεζικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει σημαντικά σε ευρωπαϊκά δίκτυα διανομής τα τελευταία χρόνια. Τέταρτον, η υποτίμηση του γουάν ενισχύει τη δελεαστικότητα των κινεζικών προϊόντων για τους ευρωπαίους εισαγωγείς. Και πέμπτον, οι κινεζικές αρχές παρέχουν στοχευμένη στήριξη στους εξαγωγείς που πλήττονται από τα νέα δασμολογικά μέτρα.

Η επιρροή στις ευρωπαϊκές τιμές δεν θα είναι άμεση. Οι τιμές εισαγωγής αναμένεται να μειωθούν σχετικά γρήγορα, όμως η μετακύλιση στους καταναλωτές θα είναι σταδιακή, ακολουθώντας το ρυθμό των αλυσίδων παραγωγής και εμπορίας. Οι κλάδοι με υψηλή εξάρτηση από την Κίνα —όπως η ένδυση, η υπόδηση και οι ηλεκτρικές συσκευές— θα επηρεαστούν περισσότερο, λόγω της μεγαλύτερης έκθεσης σε κινεζικά εισαγόμενα. Η άνοδος των e-commerce πλατφορμών ενισχύει επίσης τη μεταφορά της πτώσης τιμών στους καταναλωτές.

Παρά τα οφέλη από τις χαμηλότερες τιμές, η ΕΚΤ σημειώνει ότι παραμένει αβέβαιο το κατά πόσο η αυξημένη προσφορά κινεζικών προϊόντων θα μπορέσει να αντισταθμίσει πλήρως τις πιέσεις από την πλευρά της ζήτησης ή τυχόν μεταβολές στις νομισματικές πολιτικές. Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο της Κίνας ως ρυθμιστή του παγκόσμιου αποπληθωρισμού και τονίζει τη σημασία της εμπορικής στρατηγικής για τη σταθερότητα των τιμών στην Ευρώπη.

Το μέγεθος της επίδρασης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ισχύς της εγχώριας ζήτησης, η κλίμακα του ίδιου του σοκ και οι πιθανές πολιτικές αντιδράσεις που μπορεί να αντισταθμίσουν τον αποπληθωριστικό αντίκτυπο. Η Κίνα αντιπροσωπεύει περίπου το 6% των εισαγωγών καταναλωτικών αγαθών της ζώνης του ευρώ, αλλά παίζει επίσης κεντρικό ρόλο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.