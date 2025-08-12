Σοβαρό βιομηχανικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο εργοστάσιο παραγωγής οπτάνθρακα Clairton Coke Works της U.S. Steel, στο Κλέρτον της Πενσιλβάνια – το μεγαλύτερο του είδους στη Βόρεια Αμερική.

Σύμφωνα με τις αρχές, σειρά εκρήξεων στις 10:51 τοπική ώρα στις μπαταρίες 13 και 14 προκάλεσε τον θάνατο ενός εργαζομένου, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ορισμένα εκ των οποίων σε εξειδικευμένα κέντρα εγκαυμάτων. Οι πληροφορίες για τους αγνοούμενους παραμένουν αντικρουόμενες: σε ορισμένα επίσημα ανακοινωθέντα γίνεται λόγος για δύο, ενώ άλλες πηγές αναφέρουν ότι ένας διασώθηκε και παραμένει ένας εργαζόμενος αγνοούμενος.

Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές και μεγάλη πυρκαγιά, με πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει την περιοχή. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους σε ακτίνα ενός μιλίου να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν τα παράθυρα και να ρυθμίσουν τα συστήματα εξαερισμού σε “recirculate” για να αποφύγουν την έκθεση σε τοξικούς ρύπους.

Επιχειρήσεις διάσωσης και έρευνας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού και Όπλων (ATF) και πολιτειακών αρχών.

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, δήλωσε ότι η πολιτεία συνδράμει πλήρως στις επιχειρήσεις και ότι θα διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για τα αίτια.

Το Clairton Coke Works αποτελεί επί χρόνια αντικείμενο κριτικής από περιβαλλοντικές οργανώσεις για τις εκπομπές ρύπων και τα θέματα ασφαλείας.

Η τραγωδία έρχεται σε μια περίοδο που η U.S. Steel βρίσκεται στη διαδικασία πώλησης στη Nippon Steel, γεγονός που προσθέτει νέα πίεση στην εταιρεία.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη εκτίμηση για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των εγκαταστάσεων ούτε για την κατάσταση των τραυματιών.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου συνεχίζονται.