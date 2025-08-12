Σύγκρουση δύο μικρών αεροπλάνων έγινε στον διάδρομο προσγείωσης – απογείωσης του αεροδρομίου της πόλης Κάλισπελ, στη Μοντάνα. Κατά τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες.

Τέσσερα άτομα βγήκαν σώα από το αεροπλάνο μετά τη σύγκρουση.

Οπως έγινε γνωστό, το ατύχημα συνέβη όταν το ένα αεροσκάφος έπεσε σε άλλο που ήταν ακινητοποιημένο, χωρίς κανέναν μέσα.

Συνολικά τέσσερις επιβάτες κατάφεραν να βγουν σώοι μετά τη σύγκρουση από το αεροπλάνο που βρισκόταν εν κινήσει.

Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι ένα μικρό αεροπλάνο αντιμετώπισε πρόβλημα στον διάδρομο προσγείωσης και συγκρούστηκε με ένα άλλο αεροπλάνο στον διάδρομο τροχοδρόμησης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, όμως αναμένονται ακόμα οι επίσημες ανακοινώσεις.