Τα εγκαίνια της νέας Κλινικής Επιληψίας στο ΠαΓΝΗ, στο Ηράκλειο, που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την Παγκρητική Ένωση Αμερικής, πραγματοποιήθηκαν σήμερα, με τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη να χαρακτηρίζει την δωρεά των Κρητών της Αμερικής, ως «ύψιστη πράξη ανθρωπισμού».

Στην λιτή τελετή εγκαινίων της νέας Κλινικής Επιληψίας, στο ΠαΓΝΗ, τονίστηκε η σημαντική δωρεά της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, την οποία συνέδραμε οικονομικά η Περιφέρεια Κρήτης, ενισχύοντας περαιτέρω το σύστημα δημόσιας υγείας στο νησί. Τον αγιασμό τέλεσε ο κρητικής καταγωγής μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας Μύρων, παρουσία του αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου.

Ο περιφερειάρχης Κρήτης, απευθυνόμενος στους παριστάμενους Κρήτες ομογενείς, τους ευχαρίστησε για την διαχρονική και αποτελεσματική συνεργασία, επισημαίνοντας πως «η δωρεά των Κρητών της Αμερικής αναβαθμίζει περαιτέρω το δημόσιο σύστημα υγείας στο νησί και αποτελεί ύψιστη πράξη ανθρωπισμού».

Παράλληλα, τόνισε την ισχυρή βούληση της Περιφέρειας Κρήτης για τη συνέχιση της προσπάθειας αναβάθμισης όλων των υγειονομικών μονάδων του νησιού λέγοντας: «Είμαστε βέβαιοι ότι η πρότυπη αυτή Κλινική θα αναβαθμίσει το συνολικό επιστημονικό και κοινωνικό έργο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ενώ ταυτόχρονα συνιστά μια πράξη κοινωνικής ευθύνης, απτό παράδειγμα αλληλεγγύης και ευαγούς δράσης. Τα σημερινά εγκαίνια αναδεικνύουν το γεγονός ότι τα μέλη της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής παραμένουν αφοσιωμένα στην αγάπη τους για την Κρήτη, αποτελώντας μια κοινότητα με υλική γενναιοδωρία και αυξημένη αίσθηση καθήκοντος προς τη γενέθλια γη».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ