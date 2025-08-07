Καρέ καρέ καταγράφηκε η κλοπή τσάντας τουρίστριας σε κατάστημα εστίασης στο Ηράκλειο Κρήτης, με το MEGA να παρουσιάζει αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η τουρίστρια, σύμφωνα με την καταγγελία της, ξέχασε την τσάντα της κρεμασμένη στο πόμολο της πόρτας της τουαλέτας. Μέσα σε αυτή, όπως ανέφερε, είχε 2.000 ευρώ.

Στο βίντεο φαίνεται καθαρά ένα ζευγάρι να κατεβαίνει προς τις τουαλέτες του καταστήματος. Η γυναίκα εντοπίζει πρώτη την ξεχασμένη τσάντα και την υποδεικνύει στον άνδρα που τη συνοδεύει. Εκείνος κοιτάζει τριγύρω, ελέγχει αν υπάρχει κάποιος στον χώρο και, μόλις βεβαιωθεί πως είναι μόνοι τους, αρπάζει την τσάντα και αποχωρούν.

Η παθούσα προχώρησε σε άμεση καταγγελία στην Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του ζευγαριού.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο