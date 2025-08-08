Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή Ανάληψης Χερσονήσου, όταν ένα εκμισθούμενο jet ski με δύο επιβαίνοντες – έναν 53χρονο Βέλγο και μια 54χρονη Ισπανίδα – ανετράπη στη θάλασσα.

Από το περιστατικό, η 54χρονη τραυματίστηκε στο δεξί πόδι και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», όπου και νοσηλεύεται.

Η Λιμενική Αρχή Χερσονήσου προχώρησε στη σύλληψη του 53χρονου χειριστή, καθώς και ενός 32χρονου υπηκόου Γεωργίας, υπεύθυνου για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο χειριστής δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια χειριστή ταχυπλόου, γεγονός που οδήγησε σε κατηγορίες για σωματική βλάβη από αμέλεια, παράβαση των κανονισμών ασφαλείας και διατάραξη της ασφάλειας πλοίων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.