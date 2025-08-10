Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε σήμερα ότι η χώρα του δεν διαθέτει άλλη επιλογή πέρα από το να ολοκληρώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς, με φόντο τη συνεχιζόμενη άρνηση της οργάνωσης να παραδώσει τον οπλισμό της.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως “πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά και να νικήσουμε τη Χαμάς”, θέτοντας ως προτεραιότητα την πλήρη εξουδετέρωση της οργάνωσης.

Τα νέα ισραηλινά σχέδια στη Γάζα

Σύμφωνα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, η νέα φάση των επιθετικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας εστιάζει στα δύο εναπομείναντα προπύργια της Χαμάς στην περιοχή, με στόχο να εξαλειφθούν τα τελευταία οχυρά της οργάνωσης. Ο Νετανιάχου υπογράμμισε πως η συνέχιση της στρατιωτικής πίεσης θεωρείται μονόδρομος, όσο η Χαμάς αρνείται επίμονα να προχωρήσει σε αφοπλισμό.