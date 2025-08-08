Ο Ντόναλντ Τραμπ «φώναξε» στον Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια μιας έντονης τηλεφωνικής συνομιλίας, όταν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επέμεινε ότι δεν υπάρχει μαζική πείνα στη Γάζα.

Σύμφωνα με το NBC News, η αντιπαράθεση προέκυψε εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ των δύο χωρών για την ανθρωπιστική κατάσταση στον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα. Το περιστατικό βασίζεται σε πληροφορίες από έναν ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, δύο πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ και έναν αξιωματούχο «από την δύση».

Η φερόμενη σύγκρουση έλαβε χώρα στις 28 Ιουλίου, μία ημέρα αφότου ο Νετανιάχου δήλωσε από την Ιερουσαλήμ: «Δεν υπάρχει πολιτική λιμοκτονίας στη Γάζα. Και δεν υπάρχει λιμοκτονία στη Γάζα». Ο Τραμπ, μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους, είπε ότι έχει δει εικόνες παιδιών στη Γάζα που «φαίνονται πολύ πεινασμένα», ότι υπάρχει «πραγματική πείνα» και ότι «δεν μπορείς να προσποιηθείς το αντίθετο». Αυτό οδήγησε τον Νετανιάχου να ζητήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους που ήταν ενήμεροι για τη συνομιλία, ο Πρωθυπουργός φέρεται να είπε στον Τραμπ ότι η Χαμάς έχει επινοήσει την κρίση πείνας. Ο Τραμπ φέρεται να τον διέκοψε και να άρχισε να φωνάζει, λέγοντας ότι δεν θέλει να ακούσει ισχυρισμούς του Νετανιάχου ότι η πείνα είναι ψεύτικη. Υποστηρίζεται επίσης ότι ανέφερε πως οι συνεργάτες του τού έδειξαν αποδείξεις με παιδιά που λιμοκτονούν.

Ωστόσο, την Παρασκευή, το γραφείο του Νετανιάχου διέψευσε το περιστατικό και το χαρακτήρισε «Fake News». Σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Ο ισχυρισμός ότι υπήρξε δήθεν “καυγάς” μεταξύ του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και του Προέδρου Τραμπ είναι εντελώς ψευδής».

Ένας από τους πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους φέρεται να χαρακτήρισε τη συνομιλία ως «άμεση, κυρίως μονόπλευρη», με τον Τραμπ να μιλάει σε σχεδόν όλη τη συζήτηση για το ζήτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας.