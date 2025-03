Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, στη Μεγάλη Βρετανία, όταν μετά από την ενεργοποίηση συναγερμού φωτιάς, ο κόσμος απομακρύνθηκε από το κτίριο.

Οι επιβάτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι χτύπησε συναγερμός πυρκαγιάς και ζητήθηκε από τον κόσμο να εγκαταλείψει την αίθουσα αναχωρήσεων. Κάποιος ισχυρίστηκε ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε αφού ένας επιβάτης «άνοιξε την έξοδο της πόρτας κινδύνου για να καπνίσει», αν και αυτό διαψεύστηκε από εκπρόσωπο του αεροδρομίου. Άλλοι παραπονέθηκαν για μεγάλες ουρές και ότι «ήμασταν στριμωγμένοι σαν σαρδέλες» για περίπου μισή ώρα, ενώ δεν δόθηκαν πολλές πληροφορίες για το τι συνέβαινε, τονίζει δημοσίευμα της Mirror.

Η εκκένωση, η οποία ξεκίνησε μετά τις 7 π.μ., επιβεβαιώθηκε ότι είχε τελειώσει γύρω στις 8.30 π.μ. και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Οι πτήσεις αναμένεται να συνεχιστούν κανονικά για το υπόλοιπο της ημέρας.

