Το αεροδρόμιο Χίθροου της Μεγάλης Βρετανίας ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό όλη την Παρασκευή, καθώς τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε κοντινό ηλεκτρικό υποσταθμό, διαταράσσοντας τα δρομολόγια των πτήσεων σε όλο τον κόσμο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου δήλωσε ότι περίπου 70 πυροσβέστες αντιμετώπιζαν την πυρκαγιά στο δυτικό Λονδίνο, η οποία προκάλεσε μαζική διακοπή ρεύματος στο Χίθροου, το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης και το πέμπτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο.

Τεράστιες φλόγες και σύννεφα καπνού φαίνονταν να εκτοξεύονται στον ουρανό. Περίπου 150 άτομα απομακρύνθηκαν από τα κοντινά κτίρια και χιλιάδες ακίνητα έμειναν χωρίς ρεύμα.

Η πυροσβεστική δήλωσε ότι η αιτία της πυρκαγιάς δεν ήταν γνωστή, αναφέρει το Reuters.

«Για να διατηρηθεί η ασφάλεια των επιβατών και των συναδέλφων μας, το Χίθροου θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 23:59 της 21ης Μαρτίου», ανέφερε το αεροδρόμιο Χίθροου σε ανάρτησή του στο Χ, προσθέτοντας ότι συνιστάται στους επιβάτες να μην ταξιδέψουν στο αεροδρόμιο.

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage.

To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March.

Passengers are advised not to travel to the airport… pic.twitter.com/7SWNJP8ojd

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025