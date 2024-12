Διαζύγια παντού. Mπορεί ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί να έχουν ακόμη να επιλύσουν οικονομικές διαφορές 62 εκατομμυρίων δολαρίων μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους οκτώ χρόνια μετά αλλά φέτος ήταν η χρονιά που τα διαζύγια των celebrities διεκδίκησαν με δυναμικότητα πρωτοσέλιδα και τίτλους γιατί Χόλιγουντ.

Οι χωρισμοί της χρονιάς διαχέονται σε όλη τη γκάμα των glitterati — από λαοφιλείς star σε πρόσωπα των ριάλιτι και διάσημους YouTubers. Επίσης οι χωρισμοί της χρονιάς ποικίλλουν σε βαθμό δυσκολίας και περίτεχνα σύνδρομα του σοκ.

Από διακριτικά διαζύγια και αμοιβαίους χωρισμούς έως σκληρές και γεμάτα σκάνδαλα διαμάχες — οι Μπραντζελίνα είναι μια κατηγορία από μόνοι τους — οι αναγνώστες των lifestyle ιστοσελίδων «εμβάθυναν» με πάθος και εμμονή στην κατανάλωση κουτσομπολιών και ενσωματώθηκαν σε στρατόπεδα. Κάποιοι είναι με εκείνον, άλλοι είναι με εκείνη, όλοι τους είναι αρκετά αδιάφοροι στο να ενδιαφερθούν για τη βαριά ειδησεογραφία που, επιστημονικά επιβεβαιωμένο, φέρνει δυσθυμία και παράδοση στο μάταιο.

Γυρνώντας την πλάτη σε όλα όσα θα έπρεπε να μας ενδιαφέρουν κάπως περισσότερο, αυτά είναι τα ζευγάρια που θα χαιρετήσουμε στον επίλογο μιας χρονιάς που είχε πολύ, και αφόρητα κανονικό, δράμα.

Σοκ προκάλεσε στους θαυμαστές το τέλος της σχέσεης της Σαμπρίνα Κάρπεντερ και του ιρλανδού Μπάρι Κίογκαν μετά από περίπου δώδεκα μήνες μαζί.

Η ιστορία αγάπης τους είχε εξαιρεςτική δημοφιλία σε Gen Z καταναλωτές tabloid ειδησεογραφίας και η εμφάνιση τους στο φετινό Met Gala ήταν αρκούντως λαμπερή.

Ο Κέογκαν εμφανίστηκε στο μουσικό βίντεο της ποπ πριγκίπισσας στο Please Please Please, οι φήμες για απιστία εκείνου σε εκείνη δίχασε το διαδίχτυο, ο Κέογκαν εξαφανίστηκε από τα κοινωνικά δίκτυα για να προστατευεθεί η ιδιωτικότητα του και αντίο.

Το πιο πολύκροτο ίσως ήταν το απόλυτα επίσημο διαζύγιο των Μπένιφερ που μοιάζει να τελείωσαν το επικό ρομάντζο τους που κράτησε σχεδόν δύο δεκαετίες.

Οι Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ που είχαν γνωριστεί στο τόσο-κακό-που-μοιάζει-καλό Gigli παντρεύτηκαν και χώρισαν ανήμερα της δεύτερης επετείου του γάμου τους, όταν και η Λόπεζ κατέθεσε τα χαρτιά για διαζύγιο από τον Άφλεκ στις 20 Αυγούστου. Ειρωνεία; Κάρμα; Κανείς δεν έμαθε ποτέ και οι Μπένιφερ αναδείχθηκαν σε προϊόν με ημερομηνία λήξης.

Στα τέλη Νοεμβρίου, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου μοιράστηκαν τα νέα της εγκυμοσύνης τους, η Μέγκαν Φοξ και ο Machine Gun Kelly αποκάλυψαν ότι χωρίζουν. Ξανά. Ωστόσο με αυτούς τους δύο κανείς δεν μπορεί να είναι και απόλυτα σίγουρος γιατί ο διακόπτης on-off είναι ταυτισμένος με τη σχέση τους. Η Μέγκαν Φοξ περιμένει το παιδί του MGK κάποια στιγμή μέσα στην άνοιξη του 2025 (είναι το τέταρτο δικό της, και το πρώτο δικό του) οπότε watch this space.

Λόγος; Κάποια κουτσομπολιά υποδηλώνουν ότι η Μέγκαν Φοξ βρήκε ύποπτα μηνύματα στο τηλέφωνο του, άλλα λένε ότι εκείνη είναι που πρόδωσε τη σχέση τους.

Σε ποιο απλές διαδικασίες, οι Τσάνινγκ Τέιτουμ και Ζόι Κράβιτς τελείωσαν διακριτικά τον αρραβώνα τους μετά από ένα ειδύλλιο τριών ετών και μια ταινία που έκαναν μαζί.

Ο Τάτουν πρωταγωνίστησε στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Κράβιτς, Blink Twice, και τα tabloid λένε ότι «ήρθαν κοντά λόγω του κοινού τους πάθους για την τέχνη, τελικά συνειδητοποίησαν ότι δεν προορίζονταν ο ένας για τον άλλον μακροπρόθεσμα και τράβηξαν άλλο δρόμο».

Μένοντας στη δυναστεία των Κράβιτς, τον Ιούλιο οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο της μητέρας της Zόι, Λίσα Μπονέ με τον ηθοποιό Τζέισον Μομόα.

Στα μουσικά λημέρια η Cardi B και ο ράπερ Offset των Migos αν και χώρισαν το Δεκέμβριο του 2023, είδαν το διαζύγιό τους να οριστικοποιείται τον Οκτώβριο και το πρώην ζευγάρι καλωσόρισε πρόσφατα το τρίτο του παιδί, με την Cardi να ανακοινώνει την εγκυμοσύνη της την ίδια μέρα που κυκλοφόρησε η είδηση ​​του διαζυγίου γιατί σε όλα πρέπει να υπάρχει timing και διαθέσιμες σελίδες για να φιλοξενήσουν το διπλό χτύπημα της ράπερ.

Το 2024 πολλά ζευγάρια που ήταν μαζί χρόνια είπαν να θυμηθούν ξανά πώς είναι να είσαι single. Οι ηθοποιοί Σάσα Μπάρεν Κόεν και η Ίσλα Φίσερ έδωσαν επίλογο στο γάμο τους μετά από 14 χρόνια και οι Νάταλι Πόρτμαν και Μπέντζαμιν Μίλιπεντ χώρισαν μετά από 11 χρόνια.

Εδώ θα αναπαράγουμε όλα όσα έγραψαν τα tabloid για το δύσκολο χωρισμό της Νάταλι Πόρτμαν από τον γάλλο χορογράφο. «Δύσκολες ώρες για τη Νάταλι Πόρτμαν μετά την απιστία» Η Νάταλι Πόρτμαν πέρασε δύσκολες στιγμές μετά την αποκάλυψη της απιστίας του συζύγου της που οδήγησε και στον οριστικό χωρισμό τους. «Αρχικά ήταν πολύ δύσκολο για εκείνη, αλλά οι φίλοι της μαζεύτηκαν γύρω της και τη βόθησαν να περάσει το χειρότερο» σημείωσε γνώστης στο People. Η Νάταλι βγαίνει από μια πραγματικά δύσκολη και επίπονη χρονιά, αλλά έχει βγει από την άλλη πλευρά πιο δυνατή και βρίσκει χαρά στην οικογένεια, τους φίλους και τη δουλειά της». Το διαζύγιο της Νάταλι Πόρτμαν από τον Mίλιπεντ προκέκυψε μήνες μετά τα δημοσιεύματα που ήθελαν το ζευγάρι να έχει χωρίσει λόγω της σχέσης του χορογράφου με την 25χρονη ακτιβίστρια Καμίλ Ετιέν. «Προσπαθούσαν να δουλέψουν για τον γάμο τους, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν τελειώσει όλα» σημείωσε πηγή τον περασμένο Αύγουστο στο Us Weekly. Ήταν το γαλλικό περιοδικό Voici που δημοσίευσε φωτογραφίες του νέου έρωτα τον Μάιο του 2023. Τότε η Νάταλι Πόρτμαν ανακάλυψε ότι ο σύζυγός της την απατούσε. Αν και προσπάθησαν να σώσουν τη σχέση τους (ακόμα και μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, η Νάταλι Πόρτμαν φόρεσε περήφανα τη βέρα της στο French Open έγραφε το People) η ηθοποιός άρχισε «να καταρρέει και απαθανατίστηκε να συγκινείται ενώ κλαίει δίπλα από τον Μίλιπεντ σε ένα παγκάκι σε πάρκο του Παρισιού». Η Νάταλι Πόρτμαν και ο Μίλιπεντ γνωρίστηκαν το 2009 στα γυρίσματα της ταινίας Black Swan, την οποία χορογράφησε ο ίδιος, παντρεύτηκαν το 2012, απέκτησαν δύο παιδιά (τον 12χρονο Aleph και την 7χρονη Amalia) και έχουν συνεπιμέλεια των παιδιών. Fin. Άλλα διαζύγια του 2024 εκτός Ελληνικής Επικράτειας είναι:

Η reality star και κραταιά στιλίστρια Rachel Zoe με τον Rodger Berman μετά από 26 χρόνια μαζί, ο Chance the Rapper και η Kristen Corley μετά από δέκα χρόνια και κάτι μαζί , η ηθοποιός και τραγουδίστρια Halle Bailey και π δημιουργός περιεχομένου DDG, που έχουν μαζί ένα παιδί, μετά από δύο χρόνια μαζί, ο ηθοποιός Άντριου Γκάρφιλντ και η Δρ Κέιτ Τόμας, ο Χάρι Στάιλς και η Τέιλορ Ράσελ και ο πατέρας της Μάιλι Σάιρους, Μπίλι Ρέι Σάιρους με τη Firerose.

Στα ελληνικά χρονικά διαζυγίων, το 2025 δεν θα βρει μαζί τους:

Αθηνά Οικονομάκου – Φίλιππο Μιχόπουλο (χώρισαν μετά από δέκα χρόνια στις 26 Απριλίου 2024), Μαριλίτα Λαμπροπούλου – Γιάννη Νταλιάνη (χώρισαν τον περασμένο Νοέμβριο ύστερα από 18 χρόνια γάμου), Δημήτρη Λάλο – Έλενα Μαυρίδου (μετά από επτά χρόνια γάμου), Μαρία Κορινθίου – Γιάννη Αϊβάζη (μετά από 14 χρόνια γάμου), Νικόλαο – Τατιάνα Μπλάτνικ (μετά από σχεδόν 20 χρόνια δημόσιου έρωτα) Νίκο Κουρή – Έλενα Τοπαλίδου (ήταν μαζί 18 χρόνια) και Όλγα Κεφαλογιάννη – Μίνω Μάτσα (παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2021 και τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς απέκτησαν δίδυμα).

Κάτι άλλο που πήρε διαζύγιο μέσα στο 2024 είναι και κάθε προσπάθεια εκεχειρίας στα πεδία πολέμου ανά τον κόσμο.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη:

«Ακόμη και με τα strandard των τελευταίων ετών, το 2024 ήταν μια χρονιά αναταραχής κατά την οποία ξέσπασαν νέες συγκρούσεις, οι υπάρχουσες κρίσεις κορυφώθηκαν και οι κλιματικές καταστροφές πολλαπλασιάστηκαν. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω συγκρούσεων και διώξεων έφτασε σχεδόν τα 123 εκατομμύρια μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Ο αριθμός αυτός έχει αναμφίβολα αυξηθεί περαιτέρω με την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τις εκατοντάδες χιλιάδες που συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους με τη βία στο Σουδάν, την Ουκρανία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και αλλού. Ενώ ο νέος εκτοπισμός αυξάνεται, εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι σε καταστάσεις παρατεταμένης εξορίας – δεν μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να ξαναχτίσουν τη ζωή τους στα μέρη στα οποία έχουν καταφύγει».

2025, δικό σου.