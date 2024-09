Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν θα παραδοθεί ποτέ» στην πρώτη του δήλωση μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά στη λέσχη που έπαιζε γκολφ.

Συγκεκριμένα, ο πρώην και νυν υποψήφιος πρόεδρος ανέφερε ότι είναι «ασφαλής και καλά» και ότι «δεν θα παραδοθεί ποτέ».

«Υπήρξαν πυροβολισμοί στην περιοχή μου, αλλά πριν οι φήμες αρχίσουν να ξεφεύγουν από τον έλεγχο, ήθελα να ακούσετε πρώτα αυτό: ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ! Τίποτα δεν θα με σταματήσει. Δεν ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΩ ΠΟΤΕ!», έγραψε.

Και πρόσθεσε: «Θα σας αγαπώ πάντα που με υποστηρίζετε. Ενότητα. Ειρήνη. Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και η αντιπρόεδρός του, Κάμαλα Χάρις, δήλωσαν «ανακουφισμένοι» που ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «σώος και αβλαβής» μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα σε κοντινή απόσταση, όπου βρισκόταν ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος πρόεδρος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, «ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος ενημερώθηκαν για το περιστατικό ασφαλείας στο γήπεδο γκολφ Trump International (στη Φλόριντα), όπου ο πρώην πρόεδρος προπονείτο. Με ανακούφιση μαθαίνουν ότι είναι σώος και αβλαβής. Θα ενημερώνονται τακτικά από τις ομάδες τους».

Επίσης, η Κάμαλα Χάρις καταδίκασε τη «βία» και τόνισε ότι «δεν έχει θέση στην Αμερική».

«Ενημερώθηκα για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά στον πρώην πρόεδρο Τραμπ και την κατοικία του στη Φλόριντα και χαίρομαι που είναι σώος και αβλαβής. Η βία δεν έχει θέση στην Αμερική», έγραψε στο Χ η Χάρις υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου όπου θα αντιμετωπίσει τον Ρεπουμπλικάνο Τραμπ.

I have been briefed on reports of gunshots fired near former President Trump and his property in Florida, and I am glad he is safe. Violence has no place in America.

— Vice President Kamala Harris (@VP) September 15, 2024