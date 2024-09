Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ασφαλής» μετά από πυροβολισμούς στην περιοχή του στη Φλόριντα. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και εκ νέου υποψήφιος έπαιζε γκολφ στο Trump International Golf Club όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ασφαλής μετά από πυροβολισμούς στην περιοχή. Δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εκστρατείας του Τραμπ, Στίβεν Τσουνγκ, σε δήλωση που δεν παρείχε πρόσθετες πληροφορίες.

Again folks!

SHOTS FIRED at Trump Golf Course in West Palm Beach, Florida.

An AK-47 was discovered in the bushes, per local law enforcement. The Trump campaign has released a statement confirming former President Trump is safe.

A suspect has reportedly been apprehended. pic.twitter.com/FwRfrO3v6y

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 15, 2024