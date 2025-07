Ένα άτομο σκοτώθηκε από τη συντριβή εκπαιδευτικού αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας του Μπανγκλαντές σε σχολικό συγκρότημα στην πρωτεύουσα Ντάκα τη Δευτέρα, δήλωσε αξιωματούχος των πυροσβεστικών υπηρεσιών.

VIDEO | Dhaka: Bangladesh Air Force training jet crashes into a school in Dhaka, killing at least one person, fire official says. More details awaited.

«Το εκπαιδευτικό αεροσκάφος F-7 BGI της Πολεμικής Αεροπορίας του Μπαγκλαντές συνετρίβη στην Ουτάρα. Το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 13:06 (0706 GMT)», αναφέρεται σε ανακοίνωση του στρατού.

Βίντεο από τα επακόλουθα της συντριβής δείχνοτν μεγάλη φωτιά κι ένα πυκνό σύννεφο καπνού στον ουρανό, ενώ πλήθος κόσμου παρακολουθούσε από απόσταση.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε στρατιωτικό νοσοκομείο της περιοχής, όπως ανέφερε η τοπική εφημερίδα Prothom Alo, επικαλούμενη τον αξιωματικό υπηρεσίας στο δωμάτιο ελέγχου της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι το αεροπλάνο έπεσε στην οροφή της καντίνας του κολεγίου. Ωστόσο, το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές.

A Bangladesh Air Force Chengdu F-7 BGI crashes onto a school campus in Dhaka’s northern Uttara area, killing at least 1 person and injuring others, according to the military and a fire official.

The aircraft crashed on a campus of the Milestone School and College in Dhaka’s… pic.twitter.com/SWwCpxcW4Y

