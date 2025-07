Κόσμος

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν από τη συντριβή εκπαιδευτικού αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας του Μπανγκλαντές σε σχολικό συγκρότημα στην πρωτεύουσα Ντάκα τη Δευτέρα, δήλωσε αξιωματούχος των πυροσβεστικών υπηρεσιών. VIDEO | Dhaka: Bangladesh Air Force training jet crashes into a school in Dhaka, killing at least one person, fire […]