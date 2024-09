Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «σώος και αβλαβής» μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε μια κοντινή απόσταση όπου βρισκόταν, ανακοίνωσε η ομάδα προεκλογικής του εκστρατείας, δύο μήνες μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος βρισκόταν στο Trump International Golf Club, όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, «είναι ασφαλής» δήλωσε ο εκπρόσωπος της εκστρατείας του, Στίβεν Τσουνγκ σε μια πρώτη αντίδραση μετά το περιστατικό.

Στις αρχές σήμανε συναγερμός. Ένας ύποπτος που θεωρείται ότι συνδέεται με το περιστατικό έχει τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook, από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν στη Φλόριντα. Το γραφείο του σερίφη «σταμάτησε ένα όχημα και έθεσε υπό κράτηση έναν ύποπτο», ανέφερε η ανάρτηση.

Οι μυστικές υπηρεσίες πυροβόλησαν εναντίον του υπόπτου, σύμφωνα με πολλές πηγές αναφέρει το CNN και μεταδίδει πως αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ένα ένοπλο άτομο σκόπευε να στοχεύσει εναντίον του πρώην προέδρου.

Λίγο νωρίτερα, ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, επικαλούμενος τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, είπε με ανάρτηση στο Χ ότι ένα αυτόματο πυροβόλο όπλο AK-47 εντοπίστηκε μέσα σε θάμνους και ένας ύποπτος συνελήφθη.

Again folks!

SHOTS FIRED at Trump Golf Course in West Palm Beach, Florida.

An AK-47 was discovered in the bushes, per local law enforcement. The Trump campaign has released a statement confirming former President Trump is safe.

A suspect has reportedly been apprehended. pic.twitter.com/FwRfrO3v6y

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 15, 2024