Άρωμα εμπνευσμένο από τους κήπους του Highgrove Estate δημιούργησε ο βασιλιάς Κάρολος Γ’.

Με την ονομασία «Highgrove Splash», το βασιλικό eau de cologne, διαθέτει «νότες βάσης από βετιβέρ και ξύλο κέδρου», μαζί με «πλούσιο άρωμα εσπεριδοειδών που δένει με εσάνς κυπαρισσιού», σύμφωνα με την περιγραφή του προϊόντος στην ιστοσελίδα Highgrove.

Φτιαγμένο σε συνεργασία με το πολυτελές λονδρέζικο κατάστημα Truefitt & Hill, το μπουκάλι με το άρωμα των 100 ml κοστίζει 135 λίρες και υπόσχεται να «θυμίζει τη γοητεία» των κήπων του βασιλικού κτήματος στο Gloucestershire.

We are introducing the new#Highgrove fragrance, a captivating addition to its #shaving collection — Highgrove Splash! This unique scent embodies the spirit of the enchanting estate, reflecting its natural #beauty and regal #heritage.https://t.co/v8WIF27SuU#highgrovegardens

— Truefitt & Hill London (@TruefittHill) June 1, 2024