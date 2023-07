Η δικηγόρος Eve Tilley Coulson από το Λος Άντζελες των ΗΠΑ θέλει να παντρευτεί, αλλά δεν βρίσκει γαμπρό και αποφάσισε να δώσει αμοιβή 5.000 δολάρια σε όποιον της βρει σύζυγο.

Μην βιαστείτε να σκεφτείτε ότι η 35χρονη δικηγόρος από τις ΗΠΑ… δεν βλέπεται και έτσι όχι μόνο ψάχνει γαμπρό μέσα από συνοικέσιο και μάλιστα δίνει και γερά λεφτά σε όποιον της βρει τον ιδανικό σύζυγο.

Η δικηγόρος από το Λος Άντζελες των ΗΠΑ έχει εντυπωσιακή εμφάνιση και κανονικά οι υποψήφιοι γαμπροί θα έπρεπε να κάνουν ουρές μπροστά της και οι προτάσεις γάμου θα διαδέχονταν η μια την άλλη.

Δεν ξέρουμε πως, όμως η Eve Tilley Coulson αποφάσισε να κάνει έκκληση για να της βρουν γαμπρό και να δώσει και 5.000 δολάρια σε όποιον της γνωρίσει τον σύζυγο των ονείρων της.

Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι το σχετικό βίντεο που ανέβασε στο TikTok κάνει θραύση και πλησιάζει τις 560.000 προβολές.

«Πριν από λίγο καιρό, είπα στους φίλους μου ότι θα τους έδινα 5.000 δολάρια αν με σύστηναν στον σύζυγό μου» δήλωσε στη New York Post η 35χρονη, δικηγόρος από το Λος Άντζελες των ΗΠΑ.

«Και σκέφτηκα, γιατί να μην ανακοινώσω την προσφορά στο TikTok;» ανέφερε η Αμερικανίδα.

Τον περασμένο μήνα η εντυπωσιακή ξανθιά ανέβασε βίντεο στο TikTok τονίζοντας στους περισσότερους από 100.000 ακολούθους της: «Αν με συστήσετε στον σύζυγό μου και τον παντρευτώ, θα σας δώσω 5.000 δολάρια».

Ήδη η δικηγόρος από το Λος Άντζελες των ΗΠΑ έχει δεχτεί 20 με 25 σοβαρά ψηφιακά συνοικέσια, για να βρει τον σύζυγο που ψάχνει όπως είπε στην εφημερίδα Post. Τόνισε όμως, ότι ακόμα: «Δεν έχω βγει σε κανένα ραντεβού». Η Αμερικανίδα επισήμανε οι περισσότεροι από τους μεσάζοντές της ήταν γυναίκες.

I’m offering a $5,000 referral bonus to anyone who finds me a husband https://t.co/T3ntYQmj5A pic.twitter.com/D6mwMsKRGn

— New York Post (@nypost) July 11, 2023