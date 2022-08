Ήταν Αύγουστος του 1997 λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο σύντροφός της Ντόντι Αλ Φαγέντ, προσέκρουσε στην 13η τσιμεντένια κολόνα στήριξης της οροφής του τούνελ Ποντ ντ’ Αλμά στο Παρίσι.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να βρει ακαριαίο θάνατο ο οδηγός του οχήματος Ανρί Πολ, αλλά και ο Ντόντι Αλ Φαγέντ.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, που καθόταν στην πίσω δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου, τραυματίστηκε, αλλά δεν έχασε αμέσως τη ζωή της.

Η Νταϊάνα έπαθε καρδιακή προσβολή την ώρα του δυστυχήματος και οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στο νοσοκομείο, πριν τελικά αφήσει την τελευταία της πνοή. Ο σωματοφύλακας ήταν ο μόνος επιζών.

The photos the paparazzi are taking are clearly not of publication quality.

They depict a chaotic scene as the couple leave for a dinner that is a considerable distance across congested central Paris.

It is very stressful for them both.#Diana24pic.twitter.com/7zYx5p4tNi

