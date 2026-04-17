Με ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αποψινό αγώνα με την Εφές στο ΟΑΚΑ (21:15), τελευταίο για την κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας.

Ο Κέντρικ Ναν αισθάνθηκε μυικό σπασμό στη μέση την ώρα που πήγε να κάνει βάρη και δεν πήρε μέρος στη χθεσινή προπόνηση, αλλά έκανε θεραπεία. Ο Εργκίν Αταμάν πάντως εμφανίστηκε καθησυχαστικός όσον αφορά τη συμμετοχή του Αμερικανού στο σημερινό παιχνίδι: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα.

Ο Κέντρικ μου είπε ότι αύριο (σ.σ. σήμερα) το πρωί στο ξεμούδιασμα θα είναι έτοιμος», είπε.

Οπως και να έχει, με ή χωρίς τον Ναν, ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να νικήσει την αδιάφορη βαθμολογικά Εφές για να διατηρήσει τις όποιες ελπίδες έχει για να παίξει απευθείας στα πλέι οφ καταλαμβάνοντας την έκτη θέση στην τελική βαθμολογία και να αποφύγει τη βάσανο των play in.

Δεν εξαρτάται από αυτόν, καθώς πρέπει πρωτίστως να ηττηθεί η Ζαλγκίρις σήμερα στο Κάουνας από την Παρί, όμως είναι απαραίτητο να κάνει το δικό του χρέος.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τα άλλα παιχνίδια. Στόχος είναι να παίξουμε καλό μπάσκετ και να νικήσουμε την Εφές, που μπορεί να είναι εκτός πλέι οφ, αλλά έχει κερδίσει τα δύο τελευταία παιχνίδια.

Δεν είναι ώρα τώρα να βάλουμε πίεση στους εαυτούς μας. Εχουμε καλή ομάδα και πρέπει να παίξουμε όπως με την Μπαρτσελόνα. Η Βαλένθια έπαιξε διαφορετικό μπάσκετ, δεν είναι εύκολο να παίξεις απέναντί τους. Εμείς πρέπει να εστιάσουμε στο πώς παίξαμε με την Μπαρτσελόνα», δήλωσε ο Αταμάν.