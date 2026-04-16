Σημαντική απώλεια σήμερα στην προπόνηση του Παναθηναϊκού. Οι φίλοι, όμως, των “πρασίνων” δεν αγχώνονται για τη συμμετοχή του Κέντρικ Ναν, σύμφωνα τουλάχιστον με τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν.

Η είδηση είναι ότι ο Κέντρικ Ναν δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Πέμπτης (16/4), λόγω μυϊκού σπασμού στη μέση. Ο ίδιος ο Αμερικανός ζήτησε να μην συμμετάσχει, ώστε να είναι σε πλήρη ετοιμότητα την Παρασκευή.

Στις δηλώσεις του ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν ανέφερε ότι είναι αισιόδοξος σχετικά με την κατάσταση του εν όψει του αγώνα με την Εφες (17/4) για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague.

«Ο Ναν ήταν καλά μέσα στην εβδομάδα, αλλά τώρα πριν την προπόνηση σήκωσε μερικά βάρη και έχει σπασμό στη μέση. Ζήτησε να κάνει θεραπεία για να είναι έτοιμος για αύριο. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Μού είπε ότι αύριο το πρωί στο shoot around νομίζει ότι θα είναι έτοιμος».