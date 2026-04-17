Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αναντολού Εφές στο Telekom Center Athens, στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου της EuroLeague, την Πέμπτη (17/04, 21:15), σε μια αναμέτρηση με καθοριστική σημασία για τη συνέχεια της διοργάνωσης και την τελική κατάταξη της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Η εξέλιξη του αγώνα, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής, θα κρίνει τη θέση του «τριφυλλιού» ενόψει των playoffs.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime, με τον Χρήστο Καούρη στην περιγραφή, ενώ στο ρεπορτάζ θα βρίσκονται η Δώρα Παντέλη και ο Αποστόλης Λάμπος.