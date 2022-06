Ένας άνδρας έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά έξω από δημοτικό σχολείο στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα).

Ο σερίφης της κομητείας Etowah δήλωσε ότι υπήρξε μια αναφορά για κάποιον που προσπάθησε να μπει είτε στο δημοτικό σχολείο είτε σε οχήματα έξω από το σχολικό συγκρότημα, όπου διεξάγονταν καλοκαιρινά προγράμματα για παιδιά, όπως μεταδίδουν αμερικάνικα ΜΜΕ.

Breaking: Police shot and killed a ‘suspicious person’ attempting to enter Walnut Park Elementary School in Gadsden, Alabama. (Via ABC 33/40) pic.twitter.com/EXQy65ItzN

