Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δεν σκοπεύει να παραστεί στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν και η ανακοίνωση αυτή μόνο λύπη δεν προκάλεσε στον διάδοχό του. Μάλιστα ο Μπάιντεν τον χαρακτήρισε ως έναν από τους πιο ανίκανους προέδρους των ΗΠΑ ενώ αντιθέτως για τον Μάικ Πενς, ο οποίος διαχώρισε τη στάση του από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της εισβολής στο Κογκρέσο, είπε πως είναι καλοδεχούμενος στην λαμπρή τελετή.

Ετσι ο Τραμπ, που προκάλεσε τα πιο απεχθή αισθήματα σε όλο τον κόσμο μετά την απροκάλυπτα πραξικοπηματική επίθεση στο Κογκρέσο που βάφτηκε με το αίμα πέντε ανθρώπων, θα γινει σε λίγες μέρες ο 4ος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που δεν θα παραδώσει τα κλειδιά του Λευκού Οίκου στον διάδοχό του.

Ανακοίνωσε λοιπόν μέσω twitter ότι δεν θα πάει στην ορκωμοσία του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου.

«Σε όλους όσοι ρωτούν δεν θα παραστώ στην ορκωμοσία στις 20 Ιανουαρίου», έγραψε στην ανάρτησή του

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την απόφαση που έλαβε ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ να μην παραστεί στην ορκωμοσία του, στις 20 Ιανουαρίου, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον απερχόμενο πρόεδρο για τα έκτροπα στο Καπιτώλιο.

#BREAKING: Biden says «it’s a good thing» Trump won’t attend inauguration: «He has exceeded even my worst notions about him. He has been an embarrassment to the country, embarrassed us around the world. Not worthy, not worthy to hold that office.» pic.twitter.com/5hcnFwq6UB

— The Hill (@thehill) January 8, 2021