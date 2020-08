Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, η Χάλι Μπέρι, πόζαρε με ένα παρόμοιο μπικίνι με αυτό που εμφανίστηκε σε ταινία του Τζέιμς Μποντ, με τα social media να σχολιάζουν πως ο χρόνος είναι φίλος της διάσημης σταρ του Χόλιγουντ.

H Χάλι Μπέρι έχει αποδείξει πως ο χρόνος δεν την αγγίζει καθόλου παραμένοντας αγέραστη και πάντα εντυπωσιακή.

Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που μας έχει εντυπωσιάσει με το καλλίγραμμο κορμί της και το νεανικό πρόσωπό της, μολονότι διανύει το 53ο έτος της ηλικίας της.

Τι και αν έχουν περάσει 18 χρόνια από την εμφάνισή της στην ταινία του θρυλικού πράκτορα 007 «Πέθανε μια άλλη μέρα» (Die Another Day), όπου έκλεψε τις εντυπώσεις με το πορτοκαλί μπικίνι της ως ένα από τα «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ».

Η Χάλι Μπέρι υποδύθηκε την Τζιασίντα «Τζινξ» Τζόνσον στο κινηματογραφικό σύμπαν του Τζέιμς Μποντ, με συμπρωταγωνιστή της στον ρόλο του θρυλικού βρετανού πράκτορα τον γοητευτικό Πιρς Μπρόσναν.

Τόσο η εντυπωσιακή της παρουσία όσο και οι αδιαμφισβήτητες υποκριτικές της ικανότητες έκλεψαν την παράσταση και έκαναν πολλούς να μιλούν για το πιο σέξι Bond Girl στην ιστορία του franchise.

H 53χρονη σήμερα Χάλι Μπέρι δημοσίευσε μια φωτογραφία της με πορτοκαλί μπικίνι που θυμίζει εκείνο που φορούσε στην εμβληματική σκηνή, αποδεικνύοντας ότι παραμένει το ίδιο εντυπωσιακή, 18 χρόνια μετά το «Πέθανε μια άλλη μέρα».

Και όπως ήταν αναμενόμενο τα social media πήραν «φωτιά», αφού για ακόμα μία φορά η διάσημη σταρ του Χόλιγουντ, αποδεικνύει πως η ηλικία δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά ένας αριθμός.

Orange has always been my color 🤣♥️ https://t.co/mBFUbUs4ah

— Halle Berry (@halleberry) August 10, 2020