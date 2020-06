Αντίθετη σε οποιαδήποτε στρατιωτική κλιμάκωση στη Λιβύη δηλώνει η Ουάσινγκτον στη σκιά της προειδοποίησης του προέδρου Σίσι για αιγυπτιακή επέμβαση στη χώρα αν η κυβέρνηση Σάρατζ προωθηθεί στη Σύρτη, αλλά και της σκληρής απάντησης Σάρατζ.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι είναι ενάντια σε οποιαδήποτε στρατιωτική κλιμάκωση στη Λιβύη, προτρέποντας τα αντιμαχόμενα μέρη να δεσμευτούν για κατάπαυση του πυρός και να στηρίξουν την αιγυπτιακή διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του εμφυλίου πολέμου στη χώρα.

The United States strongly opposes military escalation in #Libya – on all sides. We urge parties to commit to a ceasefire and resume negotiations immediately. We must build on progress made through the UN‘s 5+5 talks, the Cairo Initiative, and the Berlin process.

— NSC (@WHNSC) June 22, 2020