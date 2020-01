Prime Minister GR ✔@PrimeministerGR Με χαρά υποδέχθηκα τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ @netanyahu, στο πλαίσιο της υπογραφής της διακρατικής συμφωνίας για τον αγωγό EastMed. Προσβλέπουμε σε εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας μας σε πολλά ακόμη μέτωπα, όπως η αμυντική βιομηχανία, οι επενδύσεις και ο τουρισμός. 433 Twitter Ads info and privacy

131 people are talking about this