Οι αναλύσεις αναδεικνύουν έναν κοινό προβληματισμό, σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται και η πιστοληπτική της εικόνα βελτιώνεται

Τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης εκλογικής περιόδου στην Ελλάδα το 2027, με διαδοχικές αναμετρήσεις, δυσκολία σχηματισμού κυβέρνησης και πιθανές επιπτώσεις στην οικονομία, έχουν ήδη εντάξει στις αναλύσεις τους διεθνείς οίκοι αξιολόγησης και οικονομικών προβλέψεων. Οι αναλύσεις αναδεικνύουν έναν κοινό προβληματισμό, σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται και η πιστοληπτική της εικόνα βελτιώνεται.

Ο μεγαλύτερος αφορά τη διάρκεια μιας ενδεχόμενης μετεκλογικής εκκρεμότητας, καθώς οι ξένοι αναλυτές εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με τις αντοχές της οικονομίας σε μια περίοδο αλλεπάλληλων εκλογών και διαπραγματεύσεων, χωρίς να επηρεαστούν οι επενδύσεις, η εμπιστοσύνη και το κόστος δανεισμού. Ενδεικτικό της ανησυχίας είναι ότι η Moody’s, η DBRS, αλλά και οι εκθέσεις των Scope Ratings και KBRA, ασχολούνται με τον επερχόμενο εκλογικό κύκλο στην Ελλάδα, χωρίς βέβαια να προεξοφλούν αρνητικές εξελίξεις για την οικονομία.

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Η πιο συγκεκριμένη αποτίμηση των πιθανών οικονομικών συνεπειών προέρχεται από τη Moody’s Analytics, η οποία στην ανάλυσή της επανέρχεται στα εκλογικά σενάρια που είχε εξετάσει και τον περασμένο Μάιο. Στο σοβαρά δυσμενές σενάριο, οι εκλογές διεξάγονται το δεύτερο τρίμηνο του 2027, αλλά δεν προκύπτει σταθερή κυβερνητική πλειοψηφία και είναι μικρή η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων. Αυτό δημιουργεί, βάσει την εκτιμήσεων του οίκου, κίνητρα για πολλαπλές νέες αναμετρήσεις, με τη διαδικασία να παρατείνεται έως τον Αύγουστο.

Οι οικονομικές συνέπειες που υπολογίζει είναι σημαντικές. Η ανάπτυξη περιορίζεται στο 1,4% το 2027, τα περιθώρια αποδόσεων των ελληνικών δεκαετών ομολόγων έναντι των γερμανικών υπερβαίνουν τις 500 μονάδες βάσης και η πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους ανακόπτεται.

Στο βασικό, το οποίο είναι και το αισιόδοξο σενάριο, η εκλογική διαδικασία ολοκληρώνεται με σχηματισμό κυβέρνησης έπειτα από μία ή δύο αναμετρήσεις, η αβεβαιότητα υποχωρεί και οι επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα παραμένουν περιορισμένες.

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Μηχανισμός αβεβαιότητας

Το ενδιαφέρον στην προσέγγιση της Moody’s βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο ένα πολιτικό αδιέξοδο μπορεί να μετατραπεί σε οικονομικό πρόβλημα. Ο χρόνος και ο αριθμός των εκλογικών αναμετρήσεων θα κρίνουν το μέγεθος των επιπτώσεων και η διάρκεια της αναταραχής θα κρίνει και τον χρόνο αποκατάστασης. Σύμφωνα με τη Moody’s, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις αναβάλλουν τις επενδύσεις μέχρι να ξεκαθαρίσουν οι κυβερνητικές προτεραιότητες. Τα νοικοκυριά περιορίζουν τις δαπάνες τους και ενισχύουν την αποταμίευση για λόγους προφύλαξης. Οι αγορές, από την πλευρά τους, επαναξιολογούν τον κίνδυνο των κρατικών ομολόγων, εφόσον η πολιτική εκκρεμότητα δημιουργεί αμφιβολίες για τη συνέχιση της οικονομικής πολιτικής.

Οσο περισσότερο διαρκεί η αβεβαιότητα τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος οι προσωρινές αναβολές επενδυτικών και καταναλωτικών αποφάσεων να μετατραπούν σε ουσιαστική επιβράδυνση της οικονομίας. Η ανάλυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή η Ελλάδα εισέρχεται στον εκλογικό κύκλο έχοντας ολοκληρώσει την περίοδο υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, γεγονός που σημαίνει ότι η διατήρηση της επενδυτικής δυναμικής θα εξαρτάται πλέον περισσότερο από την ιδιωτική χρηματοδότηση και την ικανότητα εφαρμογής νέων οικονομικών παρεμβάσεων.

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Τι ανησυχεί τους οίκους

Το ενδεχόμενο δυσκολότερου σχηματισμού κυβέρνησης αναγνωρίζει ρητά και η DBRS στην αξιολόγησή της για την ελληνική οικονομία. Ο οίκος εκτιμά ότι οι δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν πιθανότητα μιας σύνθετης μετεκλογικής διαδικασίας. Δεν αναμένει, ωστόσο, ουσιαστική ανατροπή της οικονομικής πολιτικής, θεωρώντας ότι υπάρχει ευρεία σύγκλιση των βασικών πολιτικών δυνάμεων σε κρίσιμα ζητήματα, κυρίως στη δημοσιονομική διαχείριση.

Η εκτίμηση είναι πιο συγκρατημένη, καθώς εκτιμά ότι μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ή η συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως επιδείνωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης. Για την DBRS, ουσιαστικότεροι κίνδυνοι θα προέκυπταν από παρατεταμένη εξασθένηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, αναστροφή μεταρρυθμίσεων ή σοβαρή επιδείνωση της εξωτερικής οικονομικής θέσης. Ανάλογη σημασία στη συνέχεια της δημοσιονομικής πολιτικής και των μεταρρυθμίσεων αποδίδει η Scope Ratings. Στις αξιολογήσεις της συνδέει τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας με τη διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων, τη μείωση του χρέους και τη συνέχιση των επενδύσεων. Η ανάλυσή της δείχνει ότι η ανησυχία δεν αφορά μόνο το πόσες φορές θα στηθούν κάλπες, αλλά επεκτείνεται στη δυνατότητα της επόμενης κυβέρνησης να διατηρήσει αξιόπιστο οικονομικό σχεδιασμό.

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Οι αντοχές της οικονομίας

Παρά τους πολιτικούς κινδύνους, οι διεθνείς οίκοι εξακολουθούν να διατηρούν θετικές εκτιμήσεις για τις βασικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αν και προβλέπουν επιβράδυνση της ανάπτυξης. Η Moody’s έχει περιορίσει την πρόβλεψή της για την αύξηση του ΑΕΠ στο 1,7% τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, από 2,1% προηγουμένως. Η Fitch εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 124,6% του ΑΕΠ το 2028, ενώ η KBRA, η οποία αναβάθμισε στις 20 Νοεμβρίου την Ελλάδα στη βαθμίδα BBB+, προσδοκά διατήρηση ρυθμών ανάπτυξης υψηλότερων από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, επισημαίνοντας ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες και τις εξωτερικές ανισορροπίες της οικονομίας.

Ο ευρωπαϊκός κύκλος

Η ελληνική πολιτική αβεβαιότητα εντάσσεται, παράλληλα, σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Σε ειδική ανάλυση της KBRA για τον εκλογικό κύκλο του 2027, οι αναλυτές εξετάζουν πώς ο κατακερματισμός των κοινοβουλίων και η δυσκολία συγκρότησης λειτουργικών πλειοψηφιών μπορούν να επηρεάσουν τη δημοσιονομική αξιοπιστία. Η γαλλική πολιτική και δημοσιονομική κρίση αποτελεί ήδη χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αλληλεπίδρασης. Οι πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο μια παρατεταμένη εσωτερική εκκρεμότητα μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη οικονομική σημασία.

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Η Ελλάδα, πάντως, εισέρχεται σε αυτή την περίοδο με ισχυρότερη πιστοληπτική θέση, υψηλά ταμειακά διαθέσιμα και δημόσιο χρέος που ακολουθεί πτωτική τροχιά. Τα στοιχεία αυτά λειτουργούν ως σημαντικοί παράγοντες ανθεκτικότητας.

Παρ’ όλα αυτά, αν και η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των οίκων, ο εκλογικός κύκλος του 2027 εισάγει μια νέα πηγή αβεβαιότητας, με το διακύβευμα να είναι το ενδεχόμενο η αναζήτηση κυβερνητικής λύσης να παραταθεί τόσο ώστε η πολιτική εκκρεμότητα να αρχίσει να επηρεάζει τις επενδύσεις, τις αγορές και τελικά την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.