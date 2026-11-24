Περιηγηθήκαμε στο Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης που εγκαινιάστηκε χθες από τον Πρωθυπουργό και την υπουργό Πολιτισμού, επιστρέφοντας δυναμικά έπειτα από δύο δεκαετίες σιωπής

Γεννήθηκε κάτω από τη σκιά του Παρθενώνα ως το πρώτο κτίριο που ανεγέρθηκε για να λειτουργήσει ως μουσείο του νεοελληνικού κράτους.

Για δύο δεκαετίες – αν και είχε φιλοξενήσει σπουδαίους αρχαιολογικούς θησαυρούς με τις Καρυάτιδες να κρατούν πρωταγωνιστικό ρόλο – βυθίστηκε στη σιωπή, καθώς τα πολύτιμα εκθέματά του μεταφέρθηκαν στο νέο Μουσείο Ακρόπολης.

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Το ταπεινό σε μορφή Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης από χθες επέστρεψε στην πολιτιστική ζωή δυναμικά γεμάτο όχι μόνο με σχεδόν 800 αρχαιότητες από τα σπλάγχνα της Αθήνας – στην πλειονότητά τους αθέατες ως σήμερα. Στις αίθουσές του παρουσιάζεται ακόμη μια ψηφιακή εμπειρία που δίνει πνοή στις μορφές της ζωφόρου που σχεδίασε ο Φειδίας.

Αποκαλύπτει στους ανοικτούς αποθηκευτικούς χώρους του θραύσματα μνημείων και επιγραφών. Και συνδιαλέγεται με μια εντυπωσιακή, πολύπλοκη και φορτωμένη με προσφυγικές μνήμες σύγχρονη εικαστική εγκατάσταση.

Αρκεί να κατέβει ο επισκέπτης τα λιγοστά σκαλιά που οδηγούν στο κτίριο που σχεδίασε (1865-1874) ο Παναγής Κάλκος και στα μέσα του 20ού αναμόρφωσε ο Πάτροκλος Καραντινός για να ανακαλύψει ένα «Μουσείον» όπως αναγράφεται στην είσοδό του, που πιάνει τον παλμό του 21ου αι.

Αν ακολουθήσει τη διαδρομή προς τα δεξιά θα πιάσει το νήμα της πρώτης περιοδικής αρχαιολογικής έκθεσης του μουσείου «Αθήναι, πόλις, ιδέα – Η διαχρονική ιστορία της Αθήνας», που συντόνισε η έφορος της Πόλεως Αθηνών, Ελένη Κουντούρη και θα έχει διετή διάρκεια.

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Μια έκθεση με αντικείμενα που σχεδόν κατά αποκλειστικότητα έχουν εντοπιστεί σε σωστικές ανασκαφές εντός των ορίων της πόλης και που θα μπορούσε να ιδωθεί ως ένας προάγγελος του μουσείου που σχεδιάζεται με την ίδια θεματική στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Μία περιήγηση σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετή για να απολαύσει κάποιος τα σπάνια ευρήματα, αλλά στην πρώτη σύντομη γνωριμία μας με τον χώρο εντοπίσαμε τα πήλινα ομοιώματα νυφικών παπουτσιών – τις νυμφίδες – του 9ου αι. π.Χ. που τοποθετήθηκαν στον τάφο μιας έφηβης (στη σημερινή πλατεία Ψυρρή) επειδή δεν πρόλαβε να τα φορέσει στον γάμο της.

Το κομψό αρωματοδοχείο που αποτελείται από τρία πήλινα διπλά κλειστά κοχύλια (κυδώνια) του 5ου αι. π.Χ. Το μοναδικό ως προς τη μορφή και την ιστορική ερμηνεία του μαρμάρινο ανάγλυφο με τους πεσόντες ιππείς στον Πελοποννησιακό Πόλεμο που εντοπίστηκε στο πλαίσιο των εργασιών του μετρό στον Σταθμό Λαρίσης, αλλά και τα χρυσά νομίσματα της εποχής του τυράννου Λαχάρη (296/5 π.Χ.) που κόπηκαν με το χρυσό που αφαίρεσε από το λατρευτικό άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου, έργο του Φειδία που στεγαζόταν στον Παρθενώνα.

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Αν πάλι ο επισκέπτης επιλέξει την αριστερή της εισόδου διαδρομή θα συναντήσει έναν κλίβανο. Ένα γλυπτό μεγάλης κλίμακας που παραπέμπει στους βαθμιδωτούς φούρνους κεραμικής φτιαγμένο από 11.000 τούβλα, πάνω στα οποία αναγράφονται ονόματα πόλεων – σε ελληνική και οθωμανική γραφή – απ’ όπου προήλθαν οι πρόσφυγες κατά την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Πρόκειται για το κεντρικό τμήμα της νέας έκθεσης του ιρακινοαμερικανού εβραϊκής καταγωγής καλλιτέχνη Μάικλ Ράκοβιτς «Αυτό που μένει πίσω μας δεν είναι μόνο οι επιγραφές». Ο τίτλος συνδέεται με τον «Επιτάφιο» του Περικλή και η έκθεση που καταλαμβάνει τρεις συνολικά αίθουσες αποτελεί το τελευταίο μέρος της εκθεσιακής του τριλογίας (η οποία ξεκίνησε το 2025 στο Μουσείο Ακρόπολης) και το κύκνειο άσμα του οργανισμού ΝΕΟΝ, σε επιμέλεια Ελίνας Κουντούρη.

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Τόσο στη μία όσο και στην άλλη διαδρομή – στο βάθος της κάθε αίθουσας – ελεύθερα ή πίσω από μαύρα μεταλλικά πετάσματα είναι ορατά μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη και επιγραφές εν είδει μόνιμων ανοικτών αποθηκών.

«Αυτό που αποδίδεται σήμερα είναι ένα μουσειολογικό πρότυπο το οποίο συνδυάζει την προστασία και τη διαχείριση των αρχαιοτήτων με την επιστημονική έρευνα και τη συντήρηση, την περιοδική εκθεσιακή δραστηριότητα και τη σύγχρονη τέχνη» τόνισε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, κατά την τελετή εγκαινίων του μουσείου, επισημαίνοντας πως το συνολικό κόστος του έργου ξεπέρασε τα 10 εκατ. ευρώ.

«Ζωντανή» ζωφόρος

Δύο είναι ακόμη εκείνα που δεν πρέπει να παραλείψει ο επισκέπτης. Πρώτον, το Parthenon Alive, ένα σύνολο ψηφιακών έργων του Πολυτεχνείου Κρήτης με επικεφαλής τον Πάνο Παρθένιο, που μεταξύ άλλων επιτρέπει στις μορφές της ζωφόρου του Παρθενώνα, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, να κινούνται και να περπατούν μαζί με τους επισκέπτες αλλά και την εξερεύνηση ολογραμμάτων των μνημείων της Ακρόπολης.

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Και δεύτερον, τον νέο εξωτερικό χώρο που αποδόθηκε στο κοινό, στην ανατολική πλευρά του μουσείου, μετά τη μεταφορά 15.766 αρχιτεκτονικών μελών που δεν ανήκουν σε μνημεία της Ακρόπολης και άμορφων θραυσμάτων στη νότια κλιτύ.

Εκεί μπορεί να δει κάποιος το κυκλώπειο και το κλασικό τείχος της Ακρόπολης, την οθωμανική επισκευή του όπως και τα σωζόμενα ίχνη του ιερού του Πανδίωνος.

Τα εγκαίνια του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης έλαβε ως αφορμή χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να υπενθυμίσει το πάγιο αίτημα του επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα: «Η επιστροφή αλλά και η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει σταθερά ο μεγάλος και αδιαπραγμάτευτος εθνικός μας στόχος.

Μιλάμε ανοιχτά για την πλήρη αποκατάσταση ενός ακρωτηριασμένου μνημείου, καθώς ο ναός αυτός δεν χτίστηκε για να τεμαχιστεί, με τα κομμάτια του να εκτίθενται σκορπισμένα σε διαφορετικές αίθουσες, σε διαφορετικές πόλεις, σε διαφορετικές χώρες.

Η θέση των ανεκτίμητων αυτών αριστουργημάτων είναι εδώ, κάτω από το αττικό φως και σε άμεση επαφή με τον ναό στον οποίο ανήκουν. Αφού μία ιστορία 2.500 ετών δεν παραγράφεται, καμία λύση και καμία συμφωνία δεν μπορεί να περάσει μέσα από την αναγνώριση ξένης ιδιοκτησίας στους εθνικούς μας θησαυρούς.

Δεσμεύομαι ξανά ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια με ευθύνη, με σοβαρότητα, με αποφασιστικότητα, με τεκμηριωμένα επιχειρήματα, μακριά από άγονους λαϊκισμούς, και στο τέλος θα τα καταφέρουμε».