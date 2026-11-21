«Ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης – μια εποχή που ο Τζένσεν Χουάνγκ κατέστησε δυνατή ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο.

Τα συστήματα που κατασκευάζουμε με τον εξοπλισμό της Nvidia θα μεταμορφώσουν την κοινωνία και τον πολιτισμό μας με τρόπους που δεν μπορούμε να φανταστούμε.

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Ωστόσο, η πτώση του Χουάνγκ δεν είναι μια ιστορία τεχνολογίας. Είναι μια διαχρονική ιστορία ανδρικής ύβρεως, ενός άνδρα που καταστράφηκε από την απερίσκεπτη, υπερβολική αυτοπεποίθησή του. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», αναφέρει ο Stephen Witt, βιογράφος του ιδρυτή της Nvidia στο άρθρο γνώμης του στους «New York Times».

Ο συγγραφέας είχε παρατηρήσει ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ ήξερε να καλύπτει την αλαζονεία του με έναν μανδύα ταπεινοφροσύνης, αποδίδοντας πάντα τα εύσημα στους υπαλλήλους και τα στελέχη του. Ότι του άρεσε να ευχαριστεί με χειραψίες τους εργαζομένους που τον εξυπηρετούσαν σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας. Και δεν παρέλειπε ποτέ να μαθευτεί ότι κάποτε ήταν λαντζέρης.

«Του άρεσε να επισκέπτεται μικρά, κρυμμένα εστιατόρια και να αφήνει υπερβολικά φιλοδωρήματα. Τον είχα συναντήσει για πρωινό στο “Denny’s” και έδωσε στη σερβιτόρα μας φιλοδώρημα 1.000 δολάρια σε χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων. Όμως δεν το έκανε επιδεικτικά. Έπρεπε να την αναζητήσω για να το επιβεβαιώσω», θα γράψει ο βιογράφος.

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«Με την πάροδο του χρόνου, όμως, άρχισα να υποψιάζομαι ότι επρόκειτο για μια παράσταση, η οποία δεν γινόταν για τον θεατή, αλλά για να κολακεύσει τον εαυτό του. Στην πραγματικότητα, ο κ. Χουάνγκ ήταν αρκετά αλαζονικός. Δεν ανεχόταν καθόλου τις διαφωνίες και σχεδόν δεν είχε καμία ικανότητα για ανοιχτό διάλογο».

Σε αυτό το σημείο ας κοιτάξουμε το χαρακτηριστικό κομμάτι που ο Τζένσεν Χουάνγκ φορά εδώ και είκοσι χρόνια.

Ο Χουάνγκ δημιούργησε τη δημόσια εικόνα του με διαφορετικές εκδοχές ενός μαύρου δερμάτινου τζάκετ. Η επιλογή του παραπέμπει στην αισθητική του μοτοσικλετιστή, του αντισυμβατικού ανθρώπου που δεν αναγνωρίζει αυθεντίες και δεν υπακούει σε καθιερωμένους κανόνες.

Το μαύρο δερμάτινο μπουφάν μοτοσικλετιστή συμπληρώνει τις σκέψεις ενός συγγραφέα που τον συναναστράφηκε από κοντά για να τον μελετήσει και να τον κατανοήσει. Ο Χουάνγκ εμφανιζόταν σε όλες τις επίσημες παρουσιάσεις των νέων προϊόντων της εταιρείας του σχεδόν πανομοιότυπα ντυμένος, με μαύρα κάζουαλ ρούχα και το μαύρο δερμάτινο τζάκετ.

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Το 1944-45, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (MoMA), ο αρχιτέκτονας και designer Μπερνάρ Ρουντόφκσι διοργάνωσε την έκθεση με τίτλο «Are Clothes Modern?», παρουσιάζοντας το μαύρο δερμάτινο τζάκετ μοτοσικλετιστή ανάμεσα στις επιλογές του ως μια ριζοσπαστική αμφισβήτηση του τρόπου με τον οποίο η κοινωνία κατασκευάζει τις ενδυματολογικές της συμβάσεις.

Ο Ρουντόφκσι αναρωτιόταν αν το μοντέρνο ένδυμα εξυπηρετεί ή υποτάσσει το σώμα στις επιταγές της μόδας και της κοινωνικής αποδοχής.

Για την ιστορία του ενδύματος το μαύρο δερμάτινο τζάκετ του μοτοσικλετιστή είναι ένα μεταπολεμικό πολιτισμικό σύμβολο που συμπυκνώνει την εξέγερση, την ανεξαρτησία και την επιθυμία για ελευθερία.

Είναι το λάβαρο που υψώνει ο άντρας που τραβάει τον δρόμο του, είτε είναι ο Μάρλον Μπράντο στο «Λιμάνι της αγωνίας», ο Πίτερ Φόντα στον «Ξέγνοιαστο καβαλάρη», ο Τομ Κρουζ στο «Top Gun». Το να φοράς λοιπόν πάνω σου το δέρμα μιας άλλης ύπαρξης εξακολουθεί να είναι υποβλητικό, πόσω μάλλον όταν είσαι μεσήλικος. Ενώ μία περιβολή που η πολυτελής εκδοχή της (ο Χουάνγκ διαθέτει τζάκετ μοτοσικλετιστή Tom Ford, Yves Saint Laurent κ.λπ.) θεωρείται το ενδυματολογικό αντίστοιχο μιας Porsche, βαθαίνει την κριτική συζήτηση της εικόνας του πρώην κυρίου Nvidia.

Η στυλιστική του απόφαση θα μπορούσε να ονομαστεί αισθητική ιδιοποίηση της εξέγερσης από την οικονομική ελίτ. Και ίσως αυτό να είναι το παράδοξο αποτύπωμα του σύγχρονου τεχνολογικού καπιταλιστή: δεν του αρκεί να αγοράζει την εργασία ή τον χρόνο της εστιασμένης προσοχής μας. Επιπλέον αγοράζει και την εικόνα του ελεύθερου πνεύματος.