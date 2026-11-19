Η Εθνική Ελπίδων του Γιάννη Ταουσιάνη προκρίθηκε στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά το 2002, έχοντας μια πολύ ξεκάθαρη φυσιογνωμία

Έγραφα χθες ότι ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν πως η εθνική μας ομάδα θα καταφέρει να πάρει μέρος στα τελικά μιας σοβαρής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2014 και ότι αυτή δεν μπορεί να είναι παρά το Euro 2028 που θα διεξαχθεί στη Μεγάλη Βρετανία με συνδιοργανωτές τους Αγγλους, τους Σκωτσέζους, τους Ιρλανδούς και τους Ουαλούς. Το λέω γιατί το πιστεύω.

Καλύτερη

Η Εθνική μας μοιάζει να είναι αυτή τη στιγμή σε καλύτερη κατάσταση από τις πιο δυνατές ομάδες που μπορεί να βρει απέναντί της από το δεύτερο και το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Είναι μάλλον πιο σταθερή από την Εθνική Τουρκίας που έχει αντίστοιχα προβλήματα με τη δική μας ομάδα: και στην Τουρκία όλοι επαναλαμβάνουν πως το υλικό της ομάδας είναι το καλύτερο όλων των εποχών. Είναι πιο δυνατή από τη Σερβία – και το είδαμε.

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Έχει μεγαλύτερη φρεσκάδα από ομάδες όπως η Τσεχία και η Σκωτία – και το λέω μολονότι οι Σκωτσέζοι στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 μας έδωσαν ένα μάθημα.

Έχει μάλλον πιο μεγάλο ενθουσιασμό από ομάδες όπως η Ρουμανία και η Πολωνία και είναι καλύτερη από τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Αλβανία. Δεν θα κάνει περιπάτους, αλλά μπορεί να προκριθεί. Αν και υπάρχουν δυο πράγματα που δεν κρύβω ότι με προβληματίζουν.

Προβληματισμοί

Το πρώτο είναι ότι μετά το τέλος της συμμετοχής της ομάδας στο UEFA Nations League δεν διακρίνεται κανένας προβληματισμός εντός της ομάδας για τίποτα. Υπάρχει μόνο μια τεράστια ανάγκη διατήρησης ενός κλίματος αισιοδοξίας, λες κι αυτό από μόνο του αρκεί.

Η ανάλυση του τι έγινε και τελικά η Εθνική μας έχασε μια ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του UEFA Nations League (χάνοντας μια ευκαιρία να φτάσει σε αυτά που πολύ φοβάμαι θα αποδειχτεί ιστορική γιατί δύσκολα θα ξαναϋπάρξει…) δεν έγινε ποτέ. Αντί να γίνει αυτό, υπήρξε μια εντυπωσιακή προσπάθεια να ξεχαστεί το ματς με τους Ολλανδούς, δηλαδή μια ήττα που φανέρωσε όλες τις αδυναμίες της ομάδας.

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Δεν είναι καλό σημάδι καθώς η ίδια ακριβώς πρακτική υπήρξε και μετά τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Χαρακτηριστικά

Το δεύτερο που με προβληματίζει είναι ότι δεν έχω καταλάβει ακόμα ποια είναι τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά αυτής της εθνικής ομάδας. Είναι μια ομάδα γεμάτη ταλέντο και αγάπη για το επιθετικό ποδόσφαιρο;

Συγγνώμη αλλά αυτό δεν το είδα ούτε καν στα δύο παιχνίδια με τη Σερβία, τα οποία η ομάδα κέρδισε κρατώντας την μπάλα περισσότερο από την αντίπαλό της. Είναι η Εθνική μας μια ομάδα που μπορεί να βασίζεται στην καταπληκτική της άμυνα; Είναι αστείο και να το σκεφτεί κανείς όταν φέρνει στο μυαλό του το τι έγινε στο Αμστερνταμ.

Παίζουν

Η εθνική ομάδα είναι απλώς ένα σύνολο στο οποίο υπάρχουν κάποιοι ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές που διασκεδάζουν να παίζουν ποδόσφαιρο έχοντας μια νοοτροπία που ταιριάζει πάρα πολύ στους ευρωπαϊκούς συλλόγους στους οποίους αγωνίζονται, αλλά που μικρή σχέση έχουν με την εθνική ομάδα της Ελλάδας.

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Όποιος αγωνίζεται σε αυτή για να τη βοηθήσει να πάρει αποτελέσματα όπως είναι οι προκρίσεις απαγορεύεται να αντιμετωπίζει παιχνίδια με χαλαρότητα.

Βεβαιότητες

Μετά το τέλος των υποχρεώσεων της ομάδας στον όμιλο του UEFA Nations League υπήρξε μια πλήρης άρνηση να βγουν συμπεράσματα λίγο πολύ από όλους όσους έχουν την ευθύνη της ομάδας: ακούσαμε κυρίως εκτιμήσεις, αισιόδοξες προβλέψεις και βεβαιότητες ότι τα καλύτερα έρχονται. Ολα αυτά τα είχαμε ακούσει και μετά την αποτυχία της ομάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.

Και τότε είχαν ειπωθεί τα ίδια πράγματα ακόμα και απ’ όσους τόλμησαν μια κάποια κριτική: είχε ειπωθεί π.χ. ότι η ομάδα αυτή είχε δείξει ότι έχει καλές μονάδες αλλά όχι και μια συγκεκριμένη αγωνιστική φυσιογνωμία.

Τότε λέγανε ότι είναι μια νέα ομάδα, χωρίς ταυτότητα, αλλά που μπορεί αυτή να τη βρει στην πορεία.

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Τώρα λένε ότι στην πορεία της στο UEFA Nations League η ομάδα αυτή έμαθε πολλά που θα της είναι χρήσιμα στην επόμενη διοργάνωση που θα πάρει μέρος. Δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να είναι κι έτσι. Αλλά τι ομάδα είναι αυτή η Εθνική ειλικρινά δεν το έχω καταλάβει. Και ομάδες που δεν έχουν ξεκάθαρη ταυτότητα δύσκολα διακρίνονται.

Ελπίδες

Η Εθνική Ελπίδων του Γιάννη Ταουσιάνη π.χ. που προκρίθηκε στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά το 2002 είναι μια ευανάγνωστη ομάδα. Έχει και ελαττωματάκια (και τα είδαμε στα δυο μπαράζ με τους Ισλανδούς…) αλλά έχει και αρετές και πολύ ξεκάθαρη φυσιογνωμία.

Ποντάρει στην κατοχή της μπάλας, παίρνει ρίσκα για να βοηθήσει τους πολύ καλούς κυνηγούς της, έχει πολλούς παίκτες που φτάνουν στο γκολ: στο ματς με την Ιρλανδία ισοφάρισε ο στόπερ Κωστούλας με κεφαλιά – ψαράκι.

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Τα ρίσκα που παίρνει καμιά φορά πληρώνονται και οι τερματοφύλακές της έχουν συχνά δουλειά: ο Μπότης δεν έπιασε απλά πέναλτι δίνοντας την πρόκριση στην ομάδα, αλλά είχε και δυο μεγάλες επεμβάσεις στη διάρκεια του αγώνα κόντρα στους Ισλανδούς. Αλλά η εικόνα της ομάδας είναι συγκεκριμένη: θέλει να κερδίσει ανεβαίνοντας στο γήπεδο ώστε να κάνουν τη διαφορά οι καλοί κυνηγοί που η ομάδα διαθέτει και λέγονται Παπακανέλλος, Πνευμονίδης, Μύθου, Καλοσκάμης κ.λπ.

Αν μάλιστα κάποιοι από αυτούς δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ματς μπορεί να γίνουν και αλλαγή στο ημίχρονο γιατί υπάρχουν άλλοι έτοιμοι να βοηθήσουν.

Ο Ταουσιάνης στο ματς με την Ισλανδία δεν δίστασε να βγάλει τους Παπακανέλλο και Πνευμονίδη στο ημίχρονο παρόλο που το σκορ ήταν 0-0. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο Αμστερνταμ δίστασε να βγάλει παίκτη στο ημίχρονο μολονότι η ομάδα έχανε με 5-0. Δεν λέω ότι ο ένας είναι καλός και ο άλλος κακός: επισημαίνω τη διαφορά στην προσέγγιση.

Μπράβο

Ας πούμε ένα μπράβο στα παιδιά της Ελπίδων κι ας τα αφήσουμε στην ησυχία τους ώστε να προετοιμαστούν σωστά για τα τελικά του Euro Under21 που είναι στο πρόγραμμα τον επόμενο Ιούνιο. Η ομάδα αυτή λείπει από τελικά τέτοιας διοργάνωσης τόσα πολλά χρόνια ώστε είναι δύσκολο να πεις τι πρέπει να κάνει για να διακριθεί.

Είναι ωστόσο εύκολο να πεις τι είναι επικίνδυνο για την ομάδα να συμβεί. Αν αρχίσουν όλοι να λένε ότι αυτό το ρόστερ της Εθνικής Ελπίδων είναι το καλύτερο όλων των εποχών ας προετοιμαστούμε το καλοκαίρι να ζήσουμε νέα δράματα…