«Τι να πω!!! Τρομερή έκπληξη», έγραψε η αγαπημένη ερμηνεύτρια στα Social Media, δημοσιεύοντας τη σχετική εικόνα και μοιράζοντας τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Με ενθουσιασμό αντέδρασε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη στην είδηση ότι το τραγούδι της «Όλα αυτά που φοβάμαι» φέρεται να περιλαμβάνεται σε έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του πολυαναμενόμενου Grand Theft Auto VI (GTA 6).

«Τι να πω!!! Τρομερή έκπληξη», έγραψε η αγαπημένη ερμηνεύτρια στα Social Media, δημοσιεύοντας τη σχετική εικόνα και μοιράζοντας τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

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Το τραγούδι αποτελεί ελληνική διασκευή του «How You Remind Me» των Nickelback, με ελληνικούς στίχους του Θάνου Παπανικολάου.

Το «Όλα αυτά που φοβάμαι» περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της «Να σε βλέπω να γελάς» και αποτελεί την ελληνική διασκευή του παγκόσμιου hit «How You Remind Me» των Nickelback, με ελληνικούς στίχους του Θάνου Παπανικολάου. Το τραγούδι κυκλοφόρησε από τη Heaven Music και πλέον φαίνεται να αποκτά μια νέα, διεθνή διάσταση, καθώς η φωνή της Άλκηστις Πρωτοψάλτη ενδέχεται να ακουστεί μέσα από έναν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του πολυαναμενόμενου GTA 6.

Το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι, κυκλοφορεί σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, έπειτα από 13 χρόνια αναμονής, φαίνεται πως ετοιμάζεται να υποδεχτεί και μια ξεχωριστή ελληνική μουσική παρουσία στο soundtrack του.