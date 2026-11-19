Πολλές φορές, τον τελευταίο καιρό, συνεπεία αποχωρήσεως ή διαγραφής, οι βουλευτές αρνούνται να παραδώσουν την έδρα τους στο κόμμα από το οποίο αποχώρησαν ή διαγράφηκαν, καίτοι το τελευταίο την απαιτεί. Προσφάτως, δημοσιεύθηκαν άρθρα, με τα οποία διατυπώθηκε η άποψη ότι η βουλευτική έδρα ανήκει στον βουλευτή που αποχώρησε ή διαγράφηκε, και επομένως αυτή δεν παραμένει στο κόμμα στο οποίο ανήκε.

Εχουμε διαφορετική γνώμη, διότι ο προτιθέμενος να εισέλθει στη Βουλή εντάσσεται σε κάποιο κόμμα του οποίου τη γενική πολιτική τοποθέτηση ασπάζεται και το πρόγραμμα του οποίου αποδέχεται και επιθυμεί να υπηρετήσει. Δεν μετέχει στην εκλογική διαδικασία ως ανεξάρτητος ή μεμονωμένος υποψήφιος, διότι έχει ζωηρή αμφιβολία, αν όχι βεβαιότητα, ότι δεν είναι δυνατόν να συγκεντρώσει το εκλογικό μέτρο της περιοχής στην οποία κατέρχεται.

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Στις τάξεις ενός κόμματος, μπορεί να εκλεγεί και με πολύ λιγότερες ψήφους από το εκλογικά μέτρο. Και όχι μόνον αυτό. Επιθυμεί να έχει και τη δυνατότητα να γίνει υπουργός, αλλά και να απολαύσει τις ευχέρειες να διακριθεί, που παρέχει η ένταξη σε ένα κόμμα, όπως να είναι εισηγητής σε νομοσχέδια, εκπρόσωπος, μέλος σε αποστολές κ.ά.

Οταν αποχωρήσει ή διαγραφεί, οφείλει να παραιτηθεί, διότι αν δεν είχε μετάσχει στις εκλογές ως υποψήφιος στους συνδυασμούς του κόμματος, δεν θα είχε εκλεγεί. Και η ευκολία με την οποία, ως ανεξάρτητος, εντάσσεται σε ένα άλλο κόμμα, αποδεχόμενος τη γενική πολιτική του θέση, διαφορετική από τη θέση του κόμματος από το οποίο διεγράφη ή αποχώρησε, μαρτυρεί συναισθηματική και πολιτική αστάθεια. Οταν υιοθετεί και υποστηρίζει ένα άλλο πρόγραμμα, διαφορετικό από το πρόγραμμα του κόμματος στο οποίο πριν ανήκε, καταδεικνύει επιπολαιότητα, υποκρισία και ακρισία.

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Η έδρα, την οποίαν απέκτησε υποστηρίζοντας μία συγκεκριμένη πολιτική θέση και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν είναι νοητό να μεταφέρεται σε ένα άλλο, εντελώς διαφορετικό στην πολιτική κονίστρα, κόμμα.

Δεν είναι δυνατόν να μεταβάλλει την πολιτική του θέση, αποδεικνύοντας ότι δεν την πίστευε ή ότι ευχερώς, και κατά το συμφέρον του, αλλάζει πεποιθήσεις. Αυτή την ευχέρεια έχει μόνον αν είχε εκλεγεί ως ανεξάρτητος βουλευτής, στον οποίο προσωπικά ανήκει η έδρα και προσχωρεί σε ένα κόμμα, διότι υιοθετεί την πολιτική του θέση και το πρόγραμμά του. Δική του είναι η έδρα, στα πολιτικά του μπαγκάζια εναποτεθειμένη και ελευθέρως τη μεταφέρει στα έδρανα του κόμματος στο οποίο εντάσσεται.

Δεν είναι νοητό, ως βουλευτής άλλου κόμματος, να υποστηρίζει θέσεις αντίθετες από εκείνες του κόμματος από το οποίο προέρχεται, να υποβάλλει επερωτήσεις και να υποστηρίζει πρόταση μομφής κατά του κόμματος αυτού. Αλλιώς υποβιβάζεται στη θέση ποδοσφαιριστή που μετατάσσεται σε άλλη ομάδα και βάζει γκολ στην προτέρα ομάδα του. Ετσι, μετατρέπει την πολιτική σε ποδοσφαιρικό άθλημα και τη Βουλή σε γήπεδο.

Ο Λουκάς Λυμπερόπουλος είναι επίτιμος αρεοπαγίτης, δρ Νομικής