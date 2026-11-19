Ρεκόρ σημείωσε το έργο του Αλέξη Ακριθάκη «Μίλησε μες στην τρέλα που σε κυρίευσε» το οποίο άλλαξε χέρια χθες στη δημοπρασία του οίκου Μπόναμς με ελληνικού ενδιαφέροντος έργα τέχνης που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι

Ρεκόρ σημείωσε το έργο του Αλέξη Ακριθάκη «Μίλησε μες στην τρέλα που σε κυρίευσε» το οποίο άλλαξε χέρια χθες στη δημοπρασία του οίκου Μπόναμς με ελληνικού ενδιαφέροντος έργα τέχνης που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι.

Η εξαιρετικά πρωτότυπη σύνθεση διαστάσεων 1Χ1,5 μ. που φιλοτεχνήθηκε το 1969 με τέμπερα και μελάνι πωλήθηκε προς 512.600 ευρώ σε έλληνα συλλέκτη, ο οποίος κατάφερε να υπερισχύσει μεταξύ των πολλών διεκδικητών του έργου σε μια μάχη που κράτησε περισσότερο από 15 λεπτά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

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Το έργο είχε εκτεθεί στην ιστορική πρώτη έκθεση του καλλιτέχνη στο Βερολίνο, όπου διέμενε από το 1968 με υποτροφία της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών. Εντοπίστηκε πρόσφατα τυλιγμένο σε μια κουβέρτα σε μια σοφίτα στα περίχωρα της Λειψίας κατά τη διάρκεια μετακόμισης από την εγγονή της γερμανίδας ιδιοκτήτριας του σπιτιού. Τ

ο προηγούμενο ρεκόρ για έργο του Ακριθάκη είχε σημειωθεί το 2012 στον γερμανικό οίκο Grisebach, για το έργο «Ελεύθερη είσοδος» με την τιμή να διαμορφώνεται περί στα 214.237 δολάρια.