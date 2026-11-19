Η σιωπηλή ψήφος είναι η πρόθεση που δεν εκδηλώνεται από τον ερωτώμενο στα διάφορα γκάλοπ. Μέσα στα χρόνια και μέσα στις αναμετρήσεις, μεταβάλλεται. Αλλες φορές αθροίζεται με δυναμικές θετικού τύπου και κυβερνησιμότητας. Αλλες φορές πάει στη γενικευμένη δυσαρέσκεια. Τα προηγούμενα χρόνια, ένα μέρος της απόκρυψης ψήφου ήταν προς την Ακροδεξιά. Οι ειδικοί λένε πως ισχύει και σήμερα. Αν και δεν προκύπτει μείζον ρεύμα.

Παράλληλα, υπάρχει και μια άλλη σιωπηλή ψήφος. Αυτών που μπορεί να στηρίξουν την παρούσα κυβέρνηση όταν προσέλθουν στις κάλπες, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν το διατυπώνουν και δεν το εκδηλώνουν, επειδή ακριβώς δεν συμφωνούν σε μεγάλα μέρη της δικής της πολιτικής. Στα της ΝΔ προέρχονται από τη βάση της και από κεντρογενείς.

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Πιο πρόσφατες περιπτώσεις σιωπηλής ψήφου για τους πολιτικούς επιστήμονες είναι στο εξωτερικό δελτίο εκείνο του Brexit στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν ήταν μια θεσμική επιλογή, αλλά παρ’ όλα αυτά εκφράστηκε στη βρετανική κάλπη. Στα δικά μας εγχώρια δεδομένα ήταν το δημοψήφισμα του 2015 αφού πολλοί υποστηρικτές του Οχι επίσης είχαν επιλέξει να μην εκδηλώσουν τη δική τους πρόθεση. Τα ακόμη πιο παλιά χρόνια μέχρι και το 1990, υπήρχαν αριστεροί ψηφοφόροι που δεν ήθελαν να εκφραστούν και κυρίως προέρχονταν από τη δεξαμενή του ΚΚΕ.

Σήμερα, δεν εκδηλώνεται τεράστιο ρεύμα σιωπηλής ψήφου πέραν των επιμέρους που αναφέραμε. Αυτό που οι δημοσκόποι προκρίνουν ως βασικό ζήτημα του πολιτικού σκηνικού είναι το έλλειμμα εκπροσώπησης. Αυτό είναι το μείζον θέμα σήμερα. Η μη αντιστοίχιση των πολιτικών δυνάμεων με τις κοινωνικές τάσεις. Επίσης το γεγονός πως τα πολιτικά υποκείμενα ολοκληρωμένα δεν μπορούν να συγκροτήσουν ακόμη ανταγωνιστικό πόλο στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

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Ακόμα και η αδυναμία της ίδιας της κυβέρνησης να καταγράψει δημοσκοπικούς όρους αυτοδυναμίας επαναλαμβανόμενα και σταθερά εδώ και έναν χρόνο.

Μια διευκρίνιση: η σιωπηλή ψήφος αφορά αμιγώς την πολιτική ανάλυση και το ρίσκο που εκείνη παίρνει. Οι μετρήσεις αφορούν νούμερα, τάσεις και μεθοδολογίες. Υπό αυτή την έννοια δεν μπορεί να αποδοθεί αύριο σε μια δυνητική αποχή ή σε μια διαφορετική κατανομή της αποχής και της αδιευκρίνιστης ζώνης από αυτή που εντοπίζουμε σήμερα. Αν προέκυπτε όντως κάποιου είδους ρεύμα που θα μετέβαλλε τους συσχετισμούς, θα ήταν παραπάνω από διακριτό και στις περισσότερες των μετρήσεων. Αυτό που παραμένει άγνωστη μεταβλητή είναι οι μετακινήσεις ψηφοφόρων και το νέο εκλογικό κοινό δημογραφικά που μπορεί να προσέλθει στην κάλπη. Εκεί θα δοθεί η μάχη όπως και σε κάτι που θα πρέπει να θυμάται καλά η αντιπολίτευση. Μια κυβέρνηση αλλάζει όταν το εκλογικό σώμα φαντάζεται δυνητικά την επόμενη κυβέρνηση.

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Νεκροί

Αχαρη η κουβέντα για τους νεκρούς της εξέγερσης του Πολυτεχνείου του 1973 και σίγουρα, όπως εξελίχθηκε, υποβοήθησε την Ακροδεξιά που σταθερά από τη Μεταπολίτευση αμφισβητεί την εξεγερσιακή λαϊκή τομή. Αναγκάστηκε μέχρι και το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών να εκδώσει – και ορθά – ανακοίνωση για τα πορίσματά του και κυρίως την επίσημη έρευνα που κάνει εδώ και δεκαετίες ο ιστορικός Λεωνίδας Καλλιβρετάκης. Τα επαναλαμβάνουμε. Είκοσι τέσσερις οι επώνυμοι νεκροί στα γεγονότα της 16ης-18ης Νοεμβρίου 1973. Δεκαέξι ακόμη ανώνυμες περιπτώσεις που προκύπτουν από καταθέσεις και περισσότεροι από 1.100 τραυματίες. Ο εκ των πρωταγωνιστών Κώστας Λαλιώτης υποσημείωσε στη δική του απάντηση και τον αριθμό των σφαιρών που έπεσαν σε αμάχους: 22 χιλιάδες.

Σι Τζινπίνγκ

Γιάλτες

Παρότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί η έκβαση της συνάντησης των τριών (Πούτιν, Σι, Τραμπ) στη Σενζέν δεν είναι δύσκολο να πεις ποιος έχει το πάνω χέρι. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον κινέζο πρόεδρο αφού οι έτεροι δύο πάνε ολίγον τι απομειωμένοι – το λέμε κομψά. Ο Αμερικάνος έχει νωπό το τραύμα των ενδιάμεσων εκλογών και ο Ρώσος πάει στον πέμπτο χρόνο πολέμου στην Ουκρανία με αβέβαιο τέλος. Στην τριπλέτα προφανώς, το ντουέτο Σι – Πούτιν έχει αναπτύξει μια πιο προωθημένη χημεία. Η Κίνα όμως πάει με πιο ανοιγμένα τα φτερά.

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Ατάκτως Ερριμμένα

Στα του Πολυτεχνείου, να θυμίσουμε το έξοχο απόσπασμα ποιήματος του συγγραφέα Ηλία Ζαφειράτου: «Αυτοί / που σμίξαν / την καρδιά τους / με το χώμα / και οι φωνές των έξω / που πάσχιζαν / να μετατρέψουν τη νύχτα σε πρωί». Και του χρόνου.

Στη νέα Γιάλτα αδελφές μου, στη νέα Γιάλτα.

Να ασκηθεί κριτική στις μεταγραφές προς το ΠΑΣΟΚ και όσα οι μεταγραφέντες είχαν σούρει στη Χαριλάου Τρικούπη; Μόνο αν το ίδιο γίνει με συνέπεια σε σημερινούς υπουργούς της ΝΔ που βρίζανε για χρόνια τη Ρηγίλλης.

Μια επιπλέον κυβέρνηση σχηματίζουν όσοι υπουργοί ή υφυπουργοί έχουν καρατομηθεί ή αλλαχθεί από το 2019.

Διαβάσαμε πρόσφατα στα «ΝΕΑ» (Κ. Ντελέζος) πως το έργο της υπογειοποίησης στα Σεπόλια (στο παλιό σημείο του πάλαι τραμ 8), που συμβασιοποιήθηκε το 2018 και έπρεπε να παραδοθεί τον Μάρτιο του 2023, έχει ορίζοντα περαίωσης τον Φεβρουάριο του 2028 ενώ ο λογαριασμός πλησιάζει τα 100 εκατ. ευρώ. Λογοδοσία; Μηδέν.

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Νέο βιβλίο – έρευνα («Η μεγάλη παραπλάνηση στην υπόθεση Πολκ») για την αινιγματική δολοφονία του δημοσιογράφου Πολκ (1948) από τον φιλέρευνο και σπουδαίο συνάδελφό μας Σπύρο Κουζινόπουλο. Εδώ μαθαίνουμε πως καταρρίπτεται το σενάριο περί μετάβασης στον Μάρκο Βαφειάδη στο βουνό του αμερικανού ανταποκριτή. Αναμένουμε με ενδιαφέρον.

Μετακινήθηκε ο αστυνομικός που χτύπησε αναίτια μια κοπέλα με κλομπ στο τέλος της φετινής πορείας για το Πολυτεχνείο. Αναμένουμε το νέο ρεύμα αναθεώρησης πως η κοπέλα έπεσε μόνη πάνω στο γκλομπ.

Ερημοποίηση της υπαίθρου. Το νούμερο ένα πρόβλημα για τη χώρα. Κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό ή μάλλον μιλάει με στερεοτυπικούς όρους. Και η περιφέρεια γερνά και εγκαταλείπεται. Ή μονομερώς και λανθασμένα συνδέεται με μια εποχικότητα τουρισμού.