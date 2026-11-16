Λαοθάλασσες σε τέσσερις χώρες

Γαλλία: Νέος γύρος κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα

Περίπου 106.000 άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο σε ολόκληρη τη Γαλλία, εκ των οποίων 24.000 στο Παρίσι, στον πέμπτο γύρο κινητοποιήσεων, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, καταγράφοντας μειωμένη συμμετοχή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα συνδικάτα νεολαίας υπολόγισαν, ωστόσο, τους διαδηλωτές σε 200.000 σε εθνικό επίπεδο – οι 100.000 στη γαλλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πραγματοποιήθηκαν δεκάδες συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα. Στο Παρίσι, η πορεία ολοκληρώθηκε στην Πλατεία του Έθνους χωρίς σοβαρά επεισόδια, αν και σημειώθηκαν μικρής έκτασης συγκρούσεις με την αστυνομία.

Στη Λυών, δημοσιογράφοι και μέλη τηλεοπτικού συνεργείου δέχθηκαν επίθεση, ενώ η κινητοποίηση, στην οποία συμμετείχαν περίπου 8.000 άτομα, σημαδεύτηκε επίσης από εντάσεις και συγκρούσεις.

Πορτογαλία: «Μειώστε τα ενοίκια, αυξήστε τους μισθούς»

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν το Σάββατο τους δρόμους της Λισαβόνας και περίπου 30 ακόμη πορτογαλικών πόλεων, διαμαρτυρόμενοι για τη στεγαστική κρίση που στερεί από μια ολόκληρη γενιά τη δυνατότητα να αποκτήσει στέγη.

«Μειώστε τα ενοίκια, αυξήστε τους μισθούς» ήταν το κεντρικό σύνθημα, την ώρα που τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος: την περίοδο 2015-2025, οι τιμές των ακινήτων σε σχέση με τα εισοδήματα των νοικοκυριών αυξήθηκαν στην Πορτογαλία κατά 60,8%, τη μεγαλύτερη άνοδο στην ΕΕ.

Η οργή εντείνεται μετά την προώθηση νομοθεσίας που επιταχύνει τις εξώσεις ενοικιαστών, ενώ οι κινητοποιήσεις για το δικαίωμα στη στέγη αποκτούν πλέον πανεθνικό χαρακτήρα.

Τουρκία: Πέρα από την περιβαλλοντική διαμαρτυρία

Η διαδήλωση σχεδόν 10.000 ανθρώπων στην Αττάλεια, στο περιθώριο της COP31, το Σάββατο, έστειλε ένα μήνυμα που ξεπέρασε τα όρια της περιβαλλοντικής διαμαρτυρίας: «Ενάντια στην COP31, υπερασπιζόμαστε τη ζωή».

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ακτιβιστές από την Τουρκία και δεκάδες χώρες κατήγγειλαν την περιβαλλοντική καταστροφή, την ανεπαρκή κλιματική πολιτική και την αδράνεια των κυβερνήσεων.

Στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν και διαδηλωτές της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, οι οποίοι, με την προστασία διεθνών οργανώσεων, ύψωσαν σημαίες του ουράνιου τόξου αψηφώντας την καταστολή. Η πορεία ανέδειξε, παράλληλα, την απογοήτευση των κινημάτων από τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, καθώς η σύνοδος είχε φτάσει στα μισά της χωρίς ουσιαστική πρόοδο στα κρίσιμα ζητήματα.

Τσεχία: Όχι στη φίμωση των δημόσιων ΜΜΕ

Δεκάδες χιλιάδες Τσέχοι κατέκλυσαν χθες το πάρκο Λέτνα στην Πράγα, διαμαρτυρόμενοι για το κυβερνητικό σχέδιο κατάργησης του ειδικού τέλους που χρηματοδοτεί τη δημόσια τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Οι διαδηλωτές προειδοποίησαν ότι η μεταφορά της χρηματοδότησης στον κρατικό προϋπολογισμό και η προτεινόμενη περικοπή πόρων κατά 15% απειλούν την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης, καθιστώντας τα ευάλωτα σε πολιτικές πιέσεις.

Η αντιπολίτευση συνέκρινε τις αλλαγές με την πρακτική του Βίκτορ Ορμπαν στην Ουγγαρία, ενώ οι διοργανωτές χαρακτήρισαν τη συγκέντρωση μία από τις μεγαλύτερες μετά τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989.

Η κυβέρνηση του Αντρέι Μπάμπις υποστηρίζει ότι επιδιώκει απλώς να ελαφρύνει το οικονομικό βάρος των πολιτών.