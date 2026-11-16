Στη Ρουάντα το πρώτο «Κέντρο Επιστροφής» μεταναστών και από Ελλάδα

Το ετήσιο ραντεβού στη «Διάσκεψη της Βιέννης για τη Μετανάστευση» είναι από τα σημαντικότερα της χρονιάς για όσους πολιτικούς και ειδικούς ασχολούνται με το μεταναστευτικό.

Στη διάσκεψη που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην αυστριακή πρωτεύουσα θα παραστεί φέτος και ο υπουργός Εσωτερικών της Ρουάντα Βίντσεντ Μπιρούτα με ειδική αποστολή.

Η Ρουάντα πρόκειται να φιλοξενήσει το πρώτο στην Ιστορία της ΕΕ «κέντρο επιστροφής» μεταναστών που δεν έχουν πάρει άσυλο και δεν μπορούν να απελαθούν στις χώρες καταγωγής τους. Τη συμφωνία με τη Ρουάντα προωθούν πέντε χώρες – μέλη της ΕΕ: Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία, Δανία και Ολλανδία.

Οι πρώτες πτήσεις από τη Βιέννη, την Αθήνα, το Βερολίνο ή την Κοπεγχάγη προς το Κιγκάλι σχεδιάζεται να ξεκινήσουν στα μέσα του 2027. Αρχικά θα μεταφερθούν περίπου 100 μετανάστες στο «κέντρο επιστροφής» στη Ρουάντα.

Η μεταφορά 20 μεταναστών από κάθε μία από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες προφανώς δεν λύνει το πρόβλημα της μετανάστευσης – στόχος είναι να σταλεί ένα αποτρεπτικό μήνυμα για νέους μετανάστες.

Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα. Στα σχέδια που επεξεργάζεται το ελληνικό υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ» στα τέλη Οκτωβρίου, ο αριθμός των μεταναστών που έχουν απορριπτική απάντηση για άσυλο και θα μπορούσαν να μεταφερθούν, σε κέντρα επιστροφής εκτός ΕΕ ξεπερνά τις 3.000.

Υποψήφια για τα λεγόμενα «return hubs» ήταν αρχικά η Ουγκάντα. Η ολλανδική κυβέρνηση είχε συνάψει συμφωνία – πλαίσιο με την κυβέρνηση της Ουγκάντα ​​το 2025, αλλά την ανέστειλε ο νέος πρωθυπουργός, Ρομπ Τζέτεν, επικαλούμενος το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ουγκάντα ​​και τη δίωξη των σεξουαλικών μειονοτήτων.

Το «μοντέλο Ρουάντα» επιχείρησε να το εφαρμόσει η Μεγάλη Βρετανία επί Μπόρις Τζόνσον, αλλά το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε τότε ότι δεν είναι «ασφαλής τρίτη χώρα».

Οι Βρετανοί είχαν χρηματοδοτήσει τις εγκαταστάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τους «Financial Times», μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν από τις χώρες – μέλη της ΕΕ.

Οι μετανάστες που θα μεταφερθούν στη Ρουάντα δεν πρέπει να έχουν οπωσδήποτε σχέση με τη χώρα αυτήν. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν πρόσφυγες από τη Βόρεια Αφρική να βρεθούν ξαφνικά στο Κιγκάλι.

«Στέλνονται άνθρωποι σε μια χώρα, με την οποία δεν έχουν καμία σχέση, της οποίας τη γλώσσα δεν μιλούν και δεν έχουν καμία προοπτική», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Πρασίνων στη Γερμανία, Λούκας Μπένερ, στην εφημερίδα «Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ».

Δεν είναι το μόνο σημείο κριτικής. Οι επικριτές επισημαίνουν επίσης το υψηλό κόστος, τις ανησυχίες για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικά για τη Ρουάντα τις κυρώσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ για τον ρόλο της στην ένοπλη σύγκρουση στο Κονγκό.