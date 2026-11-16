Ο Δεκάλογος του ψευδόμενου

Δεν γνωρίζω αν υπάρχει «κβαντική πολιτική», χαρακτηριστικό στοιχείο της οποίας είναι το να ψεύδεσαι ανερυθρίαστα, θεωρώντας το ψέμα «ολιστικό» εργαλείο πειθούς [ή «παράσυρσης» (sic)] των μαζών.

Δεν γνωρίζω αν κίνητρο είναι η προσωπική μεγαλομανία κάποιων, η ιδιοτελής εξουσιομανία ή η σκέτη πολιτική μανιοκατάθλιψη [λόγω συνεχών ηττών].

Αυτό, όμως, που γνωρίζω είναι ότι όσο πάμε προς τις εκλογές όλο και διευρύνεται ο κύκλος των μονίμως ψευδομένων.

1. Μιλάνε για πατριωτισμό, ενώ οι περισσότεροι είναι «τριμηνίτες» με βύσμα, που υπηρέτησαν πέριξ του Κολωνακίου [ή απέφυγαν τη στράτευση].

2. Μιλάνε για υπερήφανη εξωτερική πολιτική, ενώ σε κάθε εθνική κρίση το πρώτο που σκέφτονται είναι πώς θα κρυφτούν πίσω από το ΝΑΤΟ.

3. Μιλάνε για ελευθερίες και δικαιώματα, ενώ όταν κυβερνούν [ή όταν κυβέρνησαν] οι μηχανισμοί καταστολής δρούσαν ανενόχλητοι, όπως και «οι γνωστοί/άγνωστοι».

4. Μιλάνε για κράτος δικαίου, ενώ ως πολιτειακοί παράγοντες ενεργούσαν σύμφωνα με το «δίκιο του ευεργέτη τους» [sic] κι όχι με βάση το δίκαιο κράτος.

5. Μιλάνε για ισότητα, ενώ οι χορηγοί τους αυξάνουν τα κέρδη τους και οι φτωχοί μη ανήκοντες πολλαπλασιάζονται.

6. Μιλάνε για κοινωνική πολιτική κι αλληλεγγύη, ενώ έχουν αφήσει τους μετανάστες/πρόσφυγες ή στην «κακή τους μοίρα» ή μέχρι πρόσφατα στη Μόρια.

7. Μιλάνε για απαλλαγή από τη διαφθορά, ενώ οι ίδιοι/ίδιες συμμετέχουν σε κυκλώματα εξαπάτησης των αφελών.

8. Μιλάνε για ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, ενώ άπαντες επιχειρούν ν’ αθωώσουν τους παράνομους «δικούς τους», με κάθε ανεπίτρεπτο μέσο και αθέμιτη παρέμβαση.

9. Μιλάνε για ανατροπή κι «επανάσταση», ενώ έχουν καθίσει στα βουλευτικά αβγά τους και κλωσάνε την αποζημίωση και την ασυλία τους.

10. Μιλάνε για την Ελλάδα του μόχθου, ενώ η πλειονότητα δεν έχει εργαστεί ποτέ.

Έχω δηλώσει ότι είμαι εναντίον της γενικής καταστροφολογίας [παρακμή, διάλυση κλπ], γιατί συνήθως χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την αναζήτηση «σωτήρων μιας χρήσης».

Δεν γνωρίζω «αν άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς», αν δηλαδή κάποιοι μεταλλάσσονται μένοντας οι ίδιοι, αλλά μου φαίνεται ηθικά οξύμωρο να επικαλούνται τον «πελατειασμό» οι επί μακρόν πωλώντες επ’ ανταλλάγματι ουτοπίες ή να επικαλούνται τις δημοκρατικές ευαισθησίες όσοι, όταν βλέπουν ότι χάνουν την εξουσία τους, παραβιάζουν κάθε αρχή και κάθε διαδικασία διαφάνειας και λογοδοσίας.

Έχω μάλιστα διαπιστώσει ότι μερικοί πολιτικοί έχουν τόσο πολύ εθιστεί στις ίντριγκες και στους τακτικισμούς, που στο τέλος αυτοδιχάζονται και οι ίδιοι [έχουν ένα «ιανικό» πρόσωπο που κοιτάζει αριστερά κι άλλο που κοιτάζει δεξιά].

Κι όχι μόνον αυτό: οι κατ’ επάγγελμα ψευδόμενοι έχουν δημιουργήσει ολόκληρους στρατούς [χρήσιμων ή μη] «ηλιθίων», οι οποίοι συμμετέχουν [αυτοβούλως;] σε συμβούλια και διαβούλια, χωρίς καν να γνωρίζουν τις πραγματικές βουλές του παρακινούντος αυτούς manager ή influencer που παρουσιάζεται ως πολιτικός αρχηγός.

Φοβάμαι ότι όλοι έχουν φθαρεί στο επίπεδο της ηθικής δράσης τους, γι’ αυτό οι πολίτες δεν τους εμπιστεύονται. Φοβάμαι ότι θα θερίσουν θύελλες, ενώ πιστεύουν ότι οι ψηφοφόροι, ακόμα και «οι δικοί τους», θα τους ραίνουν με άνθη.

Η πολιτική στην Ελλάδα έχει χάσει, ελπίζω όχι οριστικά, την ηθική της θεμελίωση, οι πολιτικοί πολύ λίγη σημασία δίνουν στα ηθικά παραδείγματα των επιλογών τους και οι περισσότεροι πολίτες δυσπιστούν απέναντι ακόμα και στα δικά τους ηθικά κίνητρα ως προς τη διαμόρφωση της τελικής ψήφου τους.

Το έχω επισημάνει και στο παρελθόν.

Η διεκδίκηση, η κατάκτηση και η άσκηση της εξουσίας ή θα είναι ηθική [και ειλικρινής] ή θα είναι ανήθικη [και ψευδόμενη]. Τα υπόλοιπα περί «σκοπιμοτήτων απόκλισης» είναι μη πειστικό και μη αληθές άλλοθι των αρχομανών, που συνήθως παρουσιάζονται ως εν αναμονή λαοφιλείς ηγέτες/ηγέτιδες Σωτηρίας.

Ο καθηγητής Γιάννης Πανούσης είναι πρώην υπουργός