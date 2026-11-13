Βλαντίμιρ Πούτιν: Ο Τσάρος έτοιμος να μοιράσει την Ουκρανία

Στη χθεσινή του συνάντηση με τους αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ο ρώσος πρόεδρος δεν εμφανίστηκε διατεθειμένος να υποχωρήσει από τις βασικές του διεκδικήσεις

Διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται γύρω από το Ουκρανικό μετά τη συνάντηση που είχε στο Κρεμλίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες αλλά και τα σοβαρά εμπόδια μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, που μετατοπίζονται ακολούθως στο Δουβλίνο.

Στη χθεσινή συνάντηση ο Πούτιν επανέλαβε με σαφήνεια τις αδιαπραγμάτευτες θέσεις της Μόσχας για την εδαφική διευθέτηση και την ευρωπαϊκή στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία, ενώ επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από το στενό πλαίσιο του πολέμου σε ένα ευρύτερο πεδίο, αυτό της αρχιτεκτονικής ασφαλείας ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου.

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Η αμερικανική πλευρά επεδίωξε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των Ευρωπαίων στις επόμενες διαπραγματεύσεις, γνωρίζοντας ότι χωρίς τη δική τους εμπλοκή δύσκολα μπορεί να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο μεταπολεμικό πλαίσιο και συμφωνήθηκε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα συνεχιστούν.

«Συζητήσαμε όλα τα ζητήματα λεπτομερώς με τον Πούτιν κι αυτό θα έχει αντίκτυπο στις διαπραγματεύσεις την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Η συνάντηση στο Κρεμλίνο διήρκεσε δύο ώρες και πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στο Αμπου Ντάμπι, οι οποίες, παρά την πρώτη απευθείας επαφή Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών με αμερικανική διαμεσολάβηση έπειτα από εννέα μήνες, δεν οδήγησαν σε ουσιαστική συμφωνία.

Σημαντικότερο αποτέλεσμα ήταν η κατ’ αρχήν συμφωνία για ανταλλαγή αιχμαλώτων, η οποία, σύμφωνα με τον Κούσνερ, θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

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Οπως ανέφερε η ανταποκρίτρια του AlJazeera, απέναντι στους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους, ο Πούτιν επανέλαβε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός είναι «απολύτως απαράδεκτη» για τη Ρωσία.

Προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις αυτές θα θεωρούνται στρατιωτικοί στόχοι και επανέφερε την εδαφική διάσταση ως το πλέον δύσκολο κεφάλαιο των διαπραγματεύσεων, καθώς υποστήριξε ότι η γραμμή που θα διαμορφωθεί από μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να καλύπτει και τις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που η Μόσχα προσάρτησε το 2022, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό της.

Αναλυτές επισημαίνουν πως η στάση αυτή επιβεβαιώνει ότι το Κρεμλίνο δεν εμφανίζεται διατεθειμένο να υποχωρήσει από τις βασικές του διεκδικήσεις. Το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά την απαίτηση της Μόσχας για παράδοση ολόκληρου του Ντονμπάς ως αντάλλαγμα για την ειρήνη, ενώ ο Ζελένσκι έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη. Ο ίδιος ο Κούσνερ παραδέχθηκε ότι «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών».

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Στο Κρεμλίνο, ο Πούτιν επιχείρησε παράλληλα να εμφανίσει μια διαφορετική πτυχή της ρωσικής στάσης, προτείνοντας τη συγκρότηση κοινής ρωσοουκρανικής ανθρωπιστικής αποστολής στην Κοστιαντινίβκα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου, όπως ανέφερε, παραμένουν περίπου 400-500 άμαχοι.

Αργότερα ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες ήταν χρήσιμες και ότι η αμερικανική πλευρά υποστήριξε την πρόταση του Ρώσου προέδρου για κοινή ανθρωπιστική αποστολή.

Σύμφωνα με σύμβουλο του Κρεμλίνου ο Πούτιν θα συνεχίσει τις συζητήσεις για την Ουκρανία με τον πρόεδρο Τραμπ, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του APEC στην Κίνα αργότερα αυτόν τον μήνα.

Επίσης, η Ρωσία κατέστησε σαφές στους Αμερικανούς απεσταλμένους πως το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ευρώπη θα στηρίξει τις συνομιλίες για μια νέα αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Από το Δουβλίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως «η Ευρώπη πρέπει να είναι πολύ προσεκτική την ώρα που οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι συζητούν το θέμα, καθώς δεν πρόκειται απλώς για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία».