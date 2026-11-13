Τζένσεν Χουάνγκ: Ο Μασκ τον θέλει κοντά του

«Ιλον, σε παρακαλώ πρόσλαβε τον Τζένσεν», ανέφερε σε viral ανάρτηση στο Χ ο οικονομικός ιστότοπος Zerohedge, απευθυνόμενος στον κροίσο της τεχνολογίας Ιλον Μασκ, ο οποίος απάντησε αμέσως. «Θα ήταν τιμή μου» έγραψε, λίγες ώρες πριν το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοινώσει χθες την παραίτηση «με άμεση ισχύ» του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση προέδρου, διευθύνοντα συμβούλου και μέλους του ΔΣ του αμερικανικού πολυεθνικού τεχνολογικού κολοσσού, τον οποίο συνίδρυσε πριν από 33 χρόνια.

Αν και στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται οι λόγοι, στο φόντο είναι το σκάνδαλο γύρω από την εξωσυζυγική σχέση του 63χρονου «ροκ σταρ» των προηγμένης τεχνολογίας μικροτσίπ και πάτρονα της ΑΙ με την κινέζα επιχειρηματία και φερόμενη κατάσκοπο του Πεκίνου Αλις Χουάνγκ, η νέα αποκάλυψη των «New York Times» ότι είχε ερωτική σχέση και με υφισταμένη του στην Nvidia (τη 48χρονη αντιπρόεδρο του τομέα Υγείας και Βιοεπιστημών Κίμπερλι Πάουελ, επίσης παντρεμένη) και οι ευρύτερες διαστάσεις που έχει προσλάβει η υπόθεση Χουάνγκ, συγκλονίζοντας την πολιτική σκηνή της Ουάσιγκτον και τον κλάδο της τεχνολογίας.

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Το Reuters αποκάλυψε σχέση και με δεύτερη εργαζόμενη που δεν κατονομάζει. «Υπάρχει μόνο ένας που μπορεί να τον αντικαταστήσει, ο ΤΙΜ ΚΟΥΚ της Apple. Ενας θρύλος αντικαθιστά έναν θρύλο!», παρενέβη χθες μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, που ο Τζένσεν Χουάνγκ υπήρξε στενός σύμμαχος στη Σίλικον Βάλεϊ.

Την ίδια ώρα, η τιμή της μετοχής της Nvidia κατακρημνιζόταν. Η θέση της ως δεύτερης μεγαλύτερης σε χρηματιστηριακή αξία εταιρείας παγκοσμίως κλονίζεται, σημειώνοντας απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς η βιομηχανία της AI – που κρατά τις ΗΠΑ στην κορυφή της τεχνολογικής κούρσας έναντι της Κίνας – έχασε τον πιο ισχυρό υποστηρικτή της.

Ευχαριστώντας τον Τζένσεν Χουάνγκ για «την ανεκτίμητη προσφορά του», η Nvidia όρισε προσωρινή αντικαταστάτριά του την εκτελεστική αντιπρόεδρο και οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες και διόρισε τον επιχειρηματία και επενδυτή Χάρβεϊ Τζόουνς ως πρώτο πρόεδρο του ΔΣ στα χρονικά της.

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Το μέλλον του τεχνολογικού κολοσσού παραμένει ωστόσο αβέβαιο, εν μέσω νέων αποκαλύψεων για τον ρόλο της Αλις Χουάνγκ στη λαθραία εισαγωγή υψηλής τεχνολογίας μικροτσίπ της Nvidia στην Κίνα, κατά παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας και πιθανόν της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα του Information, οι εταιρείες της επένδυσαν στην DeepSeek, κινεζική εταιρεία ΑΙ, υποσχόμενη «υπερτσίπ» Nvidia Blackwell. Η ίδια διαμένει πλέον στο Πεκίνο, εν γνώσει των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας, αναφέρουν πηγές του Bloomberg.

Καθώς τα βλέμματα στην Ουάσιγκτον στρέφονται τώρα στην κατάθεση του Τζένσεν Χουάνγκ ενώπιον του Κογκρέσου έως την ερχόμενη Πέμπτη, ο κλοιός δείχνει να σφίγγει γύρω από τον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ.

Οι επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας και στην Επιτροπή Πόρων και Μέσων της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοίνωσαν έρευνα για την έγκριση που έδωσε η κυβέρνηση Τραμπ στην εξαγωγή προηγμένων μικροτσίπ AI της Nvidia σε εταιρείες που συνδέονται με την κινεζική κυβέρνηση. Χθες, μέσω αξιωματούχου του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε «απόλυτη εμπιστοσύνη» στον Λούτνικ.