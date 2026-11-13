ΠΑΣΟΚ: Τα πυρά στοχεύουν ευθέως τον Μητσοτάκη

«Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος πολιτικής αλλαγής και ψήφος ήττας αυτού του θράσους που εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου»: με αυτή τη φράση χθες, από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε εκ νέου τον στόχο της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις επόμενες εκλογές –διαχωρίζοντας, παράλληλα, εκ νέου το ΠΑΣΟΚ από τη ΝΔ και αποκρούοντας εμμέσως την πίεση από την κυβέρνηση για την άρνηση της όποιας πιθανότητας συνεργασίας, με τη βούλα της συνεδριακής απόφασης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για μια άλλη αντίληψη πολιτικής, με αιχμές και για την υπόθεση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη: «Είναι ένα ακόμη παράδειγμα σκανδάλου από αυτά που έχουμε κάθε εβδομάδα στην κυβέρνηση της ΝΔ και στον κρατικό και κομματικό της μηχανισμό. Διότι έκαναν το κράτος λάφυρο», σχολίασε, με προσωπικά καρφιά και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη:

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Ως πρωθυπουργός τους έχει “διαπαιδαγωγήσει” στην αναξιοκρατία, την ανεκτικότητα της διαφθοράς και την ατιμωρησία» τόνισε, υπενθυμίζοντας πως ο Τσαβδαρίδης ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, για την οποία η δικαστική απόφαση που έχει εκδοθεί κάνει λόγο για προσυνεννοημένες ερωτήσεις από μέλη – βουλευτές της ΝΔ προς τους μάρτυρες:

«Πού να βρει το ήθος και να σκεφτεί ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο, ανήθικο και προσβάλλει χιλιάδες νέους ανθρώπους;», αναρωτήθηκε ο Ανδρουλάκης.

Πυρά και κατά Πιερρακάκη

Η αντιπαράθεση, στον ίδιο τόνο, συνεχίστηκε και με τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και διαχώρισε το «ευκταίο», όσον αφορά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, από το «εφικτό» των δημοσιονομικών κανόνων.

«Κόστιζε κάτι να ψηφίσετε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ χθες για τα τιμολόγια στην ενέργεια, στο ρεύμα; Κόστιζε κάτι στον προϋπολογισμό, κύριε Πιερρακάκη; Θα πληρώνατε ένα ευρώ; Για πείτε μου, πώς με μαγικό τρόπο το τιμολόγιο πήγε στα πράσινα, ενώ τώρα δεν μπορεί να πάει στα μπλε;», απάντησε ο Ανδρουλάκης σηκώνοντας το γάντι και πατώντας στο μηδενικό δημοσιονομικό κόστος της τροπολογίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα, η οποία απορρίφθηκε από την κυβέρνηση.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει τη συνεργασία

Η σφοδρή σύγκρουση μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, που αποτυπώνεται όλες τις προηγούμενες μέρες και καταγράφεται με σφοδρή γλώσσα εκτός και εντός των τειχών του Κοινοβουλίου, έρχεται ως επιστέγασμα της μάχης που διεξάγεται ανάμεσα στις δύο πλευρές για ένα μετριοπαθές ακροατήριο που τοποθετείται στο προοδευτικό κέντρο – και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεξαμενή των αναποφάσιστων.

Στο ΠΑΣΟΚ αποκρούουν τις επιθέσεις φιλίας, καθιστώντας σαφές πως δεν υπάρχει σενάριο συνεργασίας: «Το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε μία κυβέρνηση: Μόνο αν είναι πρώτο κόμμα, με Πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο Πρωθυπουργός σκηνοθετεί αυτό που τον βολεύει. “Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει”», επανέλαβε χθες και ο εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης («Παραπολιτικά»), τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα μέλος του ΠΑΣΟΚ που να μιλάει για συνεργασία με τη ΝΔ: «Ο κόσμος του Κέντρου θέλει πιο πολύ από όλους να φύγει ο κ. Μητσοτάκης. Γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια (…) Ο Πρωθυπουργός ξέρει πως μόνο τον κύριο Τσίπρα νικάει με ευκολία. Γνωρίζει πως αν το ΠΑΣΟΚ έχει ισχυρό ποσοστό, το Κέντρο θα τον εγκαταλείψει και θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ».

Με αυτόν τον τρόπο, και η αξιωματική αντιπολίτευση απευθύνεται στο ίδιο ακροατήριο της μεσαίας τάξης, που έχει και παλαιότερες πασοκικές αναφορές, επενδύοντας στην κούραση από τη σημερινή κυβέρνηση, τη διαφθορά, αλλά και την ασφάλεια που θεωρούν στη Χαριλάου Τρικούπη πως προσφέρει το ΠΑΣΟΚ σε αντίθεση με άλλες προοδευτικές επιλογές.