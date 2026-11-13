Μέσα Ιουνίου, κατά τις πρώτες ημέρες της ευωχικής εμφάνισης του ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας, μεθυσμένος από τ’ αθάνατο κρασί του 2012-15, δήλωσε ότι ««αφού γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση σε 24 ώρες, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση».

Πράγματι, δημοσκόπηση της εταιρείας Marc που έγινε μετά λίγες ημέρες έδινε στην εκτίμηση ψήφου: ΝΔ 30,5, ΕΛΑΣ 16,5, ΠαΣοΚ 11,0. Χθες, η ίδια εταιρεία ανακοίνωσε τις μετρήσεις της και διαβάσαμε: ΝΔ 30,5, ΕΛΑΣ 15,8, ΠαΣοΚ 12,5.

Μετά τέσσερις μήνες η ΝΔ μένει στη φτώχεια της, η ΕΛΑΣ δείχνει να έχει υποχωρήσει (αλλά στα όρια του στατιστικού σφάλματος) και μόνο το ΠαΣοΚ έχει σαφή άνοδο 1,5 μονάδες.

Μολοντούτο, χθες ακριβώς ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε ότι έχει τη συνδρομή του «στρατηγού χειμώνα»: «με τη δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ, χαλάσαμε τα σχέδια του κ. Μητσοτάκη για εκλογές τον Σεπτέμβρη· το μόνο που καταφέρνει μεταθέτοντας τις είναι να φθείρεται ακόμα περισσότερο και να εκτίθεται».

Το επιχείρημα το είχε παρουσιάσει πρώτη φορά πριν ένα μήνα, στις αρχές Οκτωβρίου: η ίδρυση του κόμματός του ανέτρεψε τον σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο και έτσι «έχουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας ο οποίος θα διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή των πολιτών και τη στάση τους στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση».

Και ενώ το αίτημα από το 2019 είναι «να φύγει εδώ και τώρα ο Μητσοτάκης», ο κ. Τσίπρα επαίρεται ότι τον άφησε επιπλέον 7-8 μήνες πρωθυπουργό ιδρύοντας το κόμμα του: έπαθε πανικό ο πρωθυπουργός, ακύρωσε τις εκλογές, θα υποφέρουμε εμείς, θα τον ανατρέψουμε την άνοιξη.

Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε το κόμμα του τον Ιούνιο γιατί ο ίδιος πανικοβλήθηκε ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο και θα είναι απροετοίμαστος. Όπως και η Μαρία Καρυστιανού. Έπεσαν στην παγίδα των διαρροών του Μαξίμου, υφίστανται και οι δύο στασιμότητα και ή και πτώση, φτάνουν στο σημείο να επενδύουν στον στρατηγό χειμώνα και στην δική μας ταλαιπωρία για να επιζήσουν.

Πιστεύω ότι τα στελέχη της ΕΛΑΣ αιφνιδιάστηκαν από την οκτωβριανή επιχειρηματολογία του. Ο κ. Τσίπρας όχι μόνο έκανε λάθος υπολογισμούς αλλά και προσπαθεί να τους δικαιολογήσει και με λάθος τρόπο.

Νομίζω ότι ο στρατηγός χειμώνας θα στραφεί εναντίον τους: τους απογυμνώνει, δείχνει και τους δύο πολύ μικρότερους από όσο ήσαν τα ηρωικά χρόνια του αντιμνημονιακού και του αντιξυλολιακού αγώνα.

Αλλά όποιος γυμνώνεται καταχείμωνο, κινδυνεύει από βαριά πνευμονία και ίσως να μη φθάσει ως την άνοιξη.