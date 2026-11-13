Τριμερής συνεννόηση κορυφής για το καλώδιο στο Δουβλίνο

Διαρκείς είναι οι διπλωματικές διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας για το καλώδιο, την ώρα που το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» δέχθηκε ήδη το πρώτο μήνυμα από τουρκική φρεγάτα, το οποίο και απαντήθηκε από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Στο περιθώριο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν χθες τα του GSI με τον Εμανουέλ Μακρόν, για πρώτη φορά εκ του σύνεγγυς, μετά την επανεκκίνηση των ερευνών επί του πεδίου.

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Η τριμερής συνεννόηση κορυφής στο Δουβλίνο σημειώθηκε σε μια στιγμή που η αδειοδότηση του έργου από πλευράς ελληνικών και κυπριακών Αρχών είχε ολοκληρωθεί, ενώ είχε επιδοθεί και η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας σε Τουρκία και Αίγυπτο – ως παράκτια κράτη – προς ενημέρωση.

Οι τρεις πλευρές είναι δεδομένο πως για όσο διαρκέσουν οι εργασίες του ερευνητικού πλοίου θα βρίσκονται σε στενή επαφή, παραμένοντας σε ετοιμότητα να ενεργοποιήσουν σενάρια που βρίσκονται έτοιμα στο συρτάρι σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει να παρεμποδίσει το έργο.

Από τη γαλλική πλευρά είναι σαφές πως υπάρχει επιθυμία να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι, με την κυπριακή πλευρά να μην τοποθετείται δημόσια τα τελευταία 24ωρα σχετικά με τις τουρκικές κινήσεις, την ώρα που οι πολιτικές αντιδράσεις επί ελληνικού εδάφους μαίνονται με φόντο την κίνηση του Παρισιού να επιδώσει ρηματική διακοίνωση σε Αγκυρα και Κάιρο.

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Στην Αθήνα, την ίδια ώρα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά την πολιτική θύελλα που ξέσπασε γύρω από την αναγκαιότητα και το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς τους Τούρκους.

Στο πλαίσιο της αυριανής ενημέρωσης των κοινοβουλευτικών κομμάτων «για θέματα εξωτερικής πολιτικής» που, βεβαίως, θα εστιάζει έπειτα από σχετικό αίτημα της αντιπολίτευσης στο καλώδιο, ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να πληροφορήσει έναν – έναν τους αρχηγούς για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, για το διπλωματικό παρασκήνιο και για το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης που επιδόθηκε στα παράκτια κράτη, στον βαθμό που το γνωρίζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω ρηματική διακοίνωση δεν βρίσκεται στα χέρια του υπουργείου σε φυσικό αντίγραφο, καθώς πρόκειται για αλληλογραφία μεταξύ τρίτων κρατών.

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Η δημοσιοποίησή ενός τέτοιου εγγράφου ακόμη και να περιερχόταν στα χέρια της ελληνικής πλευράς θα οδηγούσε, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, σε μείζον διπλωματικό επεισόδιο, τη στιγμή, δε, που δεν έχει δημοσιοποιηθεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη.

Όπερ σημαίνει πως στην αυριανή ενημέρωση, οι πολιτικοί αρχηγοί δεν θα λάβουν αυτούσιο το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης, αλλά την ενημέρωση που μπορεί να τους παράσχει εμπιστευτικά το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, άλλωστε, σημείωσε σχετικά πως «αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην ελληνική κυβέρνηση», με τον ίδιο να επισημαίνει παράλληλα πως δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση.

«Δεν υπογράφεται»

Μιλώντας για το ζήτημα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξήγησε ότι η ρηματική διακοίνωση είναι το κλασικό διπλωματικό έγγραφο γραμμένο σε τρίτο πρόσωπο.

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«Η πρεσβεία της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Άγκυρα υποβάλλει τα σέβη της προς το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας και ανακοινώνει τα εξής Α, Β, Γ, Δ. Σφραγίδα, μονογραφή. Δεν υπογράφεται. Στην πραγματικότητα είναι η περίληψη αυτού που μπορείς να πεις στην προφορική ανάπτυξη», τόνισε ο ίδιος, επισημαίνοντας τα οικονομικά συμφέροντα που έχει η Γαλλία στο καλώδιο και τα οποία την ωθούν να αναλάβει έναν πολιτικό ρόλο διευθέτησης θεμάτων με την Τουρκία που όλο το προηγούμενο διάστημα εναντιωνόταν στο έργο.

Σε ό,τι αφορά αμιγώς την ενημέρωση των αρχηγών, αύριο είναι προγραμματισμένο να προσέλθουν στο υπουργείο Εξωτερικών οι Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Κουτσούμπας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κυριάκος Βελόπουλος και Ρένα Δούρου.

Την Τρίτη θα ενημερωθεί ο Δημήτρης Νατσιός, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, που υπάρχει από πλευράς υπουργείου Εξωτερικών να ενημερώσει σχετικά και αρχηγούς εκτός Βουλής.

Πρόθυμη να ενημερωθεί από τους εξωκοινοβουλευτικούς είναι μέχρι στιγμής η Μαρία Καρυστιανού, ενώ απρόθυμος εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας. Έως αργά χθες, πάντως, στο ΥΠΕΞ δεν είχε υποβληθεί κανένα αίτημα ενημέρωσης από εξωκοινοβουλευτικούς αρχηγούς.