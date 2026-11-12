Για δεύτερο συνεχόμενο άρθρο θα κάνω μία αναδρομή. Θα γυρίσω το ημερολόγιο ένα χρόνο πίσω μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, η οποία ήταν και η μοναδική της ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι να έρθει η ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Εκείνο το βράδυ ο Μάρκο Νίκολιτς είχε μιλήσει για μεταγραφές και είχα ασκήσει έντονη κριτική γιατί πολύ απλά δεν μπορείς να μιλάς για μεταγραφές Οκτώβρη μήνα, έχοντας μπροστά σου «υποχρεώσεις» σε βάθος δύο μηνών.

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Φέτος μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, ο σέρβος τεχνικός παραδέχθηκε ότι έχουν γίνει λάθη, «εγκλήματα» θα τα χαρακτηρίσω εγώ, διότι δεν ήταν απλά λάθη, αλλά «στρατηγικές» επιλογές, ωστόσο έκοψε κάθε κουβέντα για μεταγραφές και πολύ καλά έκανε. Από τη στιγμή που η ΑΕΚ μέχρι να μπορέσει να προσθέσει κάποιον παίκτη στο ρόστερ της, έχει μπροστά της άλλα εννιά παιχνίδια σε Champions League, πρωτάθλημα και Κύπελλο, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να μπαίνεις σε τέτοιες ιστορίες που το μόνο που θα μπορέσουν να σου προκαλέσουν είναι «αρρυθμία».

Ο Νίκολιτς έχει να διαχειριστεί την απουσία του Κοϊτά που θα χάσει τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά ματς, αυτή του Ζουμπκόφ που λόγω τραυματισμού τέθηκε εκτός λίστας, τη διαχείριση των υπολοίπων παικτών και συνολικά του ρόστερ το οποίο σε συγκεκριμένες θέσεις έχει ζητήματα και φυσικά τις προκλήσεις στα αστέρια και τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

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Μία γκέλα στο πρωτάθλημα μπορεί να θέσει την ΑΕΚ εκτός διεκδίκησης τίτλου από πολύ νωρίς. Από τη στιγμή που η πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη, είναι ένα θέμα το πώς θα συμπεριφερθείς και σε αυτά τα ματς και στα πριν και τα μετά.

Η «εξίσωση» είναι ήδη αρκετά δύσκολη για να μπουν και η αμφιβολία και ο διχασμός στα αποδυτήρια. Υποτίθεται ότι ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς ξέρουν. Οτι αντιλήφθηκαν τα λάθη και ετοιμάζονται. Ε, ας περιμένουμε να δούμε τι αποφάσισαν, τι θα πράξουν και θα τους κρίνουμε. Ή μήπως πιστεύετε ότι αν κάποιος γράψει κάτι, θα… εισακουστεί; Σοβαροί να είμαστε.